29억 건물 매입 홍진경, ‘연예인 착각’ 버리자 50층 아파트가 보였다

홍진경의 하루는 예능 녹화 일정보다 전날의 재고와 원가율을 확인하는 일에서 시작된다. 데뷔 후 32년이라는 세월을 지나며 그녀는 ‘연예인이라는 타이틀에 기대는 순간 비즈니스의 냉혹한 현실에서 도태된다’는 사실을 절실히 깨달았다. 베테랑에게 방송은 자신의 비즈니스를 지탱하는 강력한 무대이자, 카메라 뒤에서는 10원 단위의 마진을 따지는 냉철한 경영인으로서의 일상이 교차한다. 서울 광진구 자양동의 29억5000만원짜리 건물을 매입하며 50층 아파트 입주권을 확보한 행보는, 그녀가 연예계라는 불안정한 파도 위에서 수십 년간 어떻게 자산을 쌓고 스스로를 증명해 왔는지 보여주는 상징적 사건이다.

무대 뒤, 그녀의 진짜 시간은 냉정한 지표들과 씨름하는 고요한 새벽에 시작된다. 세계일보 자료사진

2024년 9월 매입한 이 건물은 지하 1층, 지상 3층 규모의 노후 근린생활시설이다. 자양4동은 성수전략정비구역과 맞닿은 핵심지로, 신속통합기획을 통해 향후 50층 높이의 2950가구 대단지로 바뀔 예정이다. 홍진경은 건물이 아니라 50층 아파트의 입주권을 선점한 셈이다. 토지거래허가구역이라 실사용 의무가 따르지만, 구청의 거래 허가까지 얻어내며 전략적으로 매입을 마쳤다.

이런 안목은 20년 전 시작된 데이터 경영의 결과물이다. 2004년 설립한 식품 회사는 이름만 빌려준 사업이 아니었다. 그녀는 직접 대표이사 명함을 쥐고 공장을 운영했다. 홈쇼핑 수수료, 원재료 산지 가격, 물류비 절감을 위한 포장재 개선까지 전 과정을 직접 통제했다. 연 매출 180억원이라는 성적표 뒤에는 새벽마다 손익분기점과 수익 구조를 대조하던 사업가의 고단함이 배어 있다. 투자는 자신을 특별한 사람이라 여기는 순간 실패한다는 것을 그녀는 몸으로 체득했다. 유명세가 아닌, 데이터로 증명된 성실함만이 자본의 응답을 얻을 수 있음을 깨달은 것이다.

부동산 매입은 소유가 아니라 시간을 사는 행위에 가깝다. 홍진경은 단순히 건물의 임대수익을 따지지 않는다. 해당 지역이 개발된 이후의 인프라와 상권이 가져올 시간차 이익을 계산한다. 20년 전 식품 사업을 시작할 때도 마찬가지였다. 주변의 만류에도 불구하고 공장 설비를 직접 갖춘 것은, 남들보다 3년 앞선 시장 선점을 위한 계산이었다. 자양동의 노후 건물을 선택한 결단 역시 같은 맥락이다. 재개발이 완료되는 시점의 공간 가치를 현재 가치로 당겨온 투자자의 면모다. 부동산은 자본의 축적을 넘어, 자신의 노동이 닿지 않는 시간에 자산이 스스로 일하게 만드는 시스템이다.

이름만 내건 사업이 아니었다. 20년간 공장을 직접 발로 뛰며 체득한 숫자는 그녀의 정교한 무기였다. 홍진경 SNS

그녀의 사업 방식은 유통 단계의 직접 통제에 방점이 찍혀 있다. 제조 위탁을 맡기는 일반적인 연예인 사업과 달리, 원재료 수급부터 배송까지 전 과정을 진두지휘했다. 방송이 끝난 밤이면 당일 주문량에 따른 냉동·냉장 물류 효율을 체크하며 배송 사고율을 0.1%까지 낮췄다. 비효율 제거에 몰두하던 습관은 부동산 투자에서도 발휘되었다. 단순히 입지 분석에 그치지 않고, 등기상 권리 관계와 규제 변화까지 꼼꼼히 살피는 치밀함을 보인 것이다.

그녀의 자산 포트폴리오는 현금과 실물로 나뉜다. 식품 사업으로 번 유동 자산을 예금에 두지 않고 인플레이션 방어가 가능한 서울 핵심지의 부동산으로 옮겨 심었다. 노동 소득이 멈추는 날에도 자산이 스스로 가치를 증식하도록 설계한 전략적 자본 배치인 셈이다.

그저 건물을 산 것이 아니다. 재개발의 도면 위에서 미래의 가치를 현재로 당겨온 투자자의 안목이 머무는 곳이다. 네이버부동산

사생활 또한 비즈니스만큼이나 담담하게 매듭지었다. 22년 만에 마무리된 결혼 생활을 두고 공개적인 자리에서 “누구의 잘못도 아닌 선택”이라고 입장을 밝혔다. 소모적인 감정 싸움을 뒤로하고 각자의 앞날을 응원하는 태도는 사업에서 지켜온 원칙과 맞물린다. 딸 라엘과 보정 사진을 보며 웃고 떠드는 일상은 대중이 아는 자산가의 무게와는 거리가 멀다. 그러나 그 소박한 순간들이야말로 사업의 풍파 속에서 지켜낸 안식처이자, 삶을 다시 경영하기 위한 그녀만의 휴식이다.

방송을 비즈니스의 확장판으로 운용하는 접근법은 스스로를 예능인이라는 틀에 가두지 않겠다는 의지를 담고 있다. 무대와 비즈니스를 관통하는 그녀의 경로는 운이나 우연이 아닌, 매 순간을 치열하게 살아낸 기록이다. 홍진경은 노후 건물을 매입할 때는 10년 뒤의 미래 가치를, 식품 사업을 시작할 때는 10년 뒤의 시장 점유율을 내다봤다. 방송은 사업을 위한 부차적 수단이 아니라, 현장과 마찬가지로 가장 밀도 높게 에너지를 쏟아붓는 또 하나의 본업이다.

대중이 기억하는 유쾌한 예능인의 모습은 치열한 비즈니스의 전장에서 잠시 숨을 고르기 위해 펼쳐 든 방패와 같다. 세계일보 자료사진

결국 자양동의 건물은 무대 위와 사업장을 오가며 멈추지 않고 달려온 성실함이 빚어낸 보상이다. 파도 위에서 흔들리지 않으려 쌓아 올린 데이터들이 이제는 견고한 기반이 되었다. 홍진경이라는 이름은 불안정한 환경을 탓하는 대신, 스스로의 삶을 통제하려는 이들에게 확고한 이정표로 남았다. 숫자는 거짓말을 하지 않는다. 그녀가 지나온 시간의 결과가 오늘을 증명하고 있다.

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