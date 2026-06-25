[월드컵] 멕시코는 도왔는데…'조3위 졸전' 홍명보호, 운명에 맡긴 32강행

한국 축구가 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그를 마치고도 갈 곳을 모르는 처지가 됐다.



홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀은 25일(이하 한국시간) 멕시코 과달루페의 몬테레이 스타디움에서 열린 대회 조별리그 A조 마지막 3차전에서 남아프리카공화국에 0-1로 패했다.



체코와의 첫 경기에서 2-1 역전승을 거두고 산뜻하게 대회를 시작했으나 공동 개최국 멕시코에 0-1로 패한 데 이어 남아공에도 일격을 당했다.



1승 2패(2득점 3실점)로 승점 3을 얻는 데 그친 한국은 3전 전승(승점 9)을 거둔 멕시코와 1승 1무 1패의 남아공(승점 4)에 이은 조 3위로 내려앉아 자력으로는 32강 오를 수 없게 됐다.



참가국이 32개에서 48개 나라로 늘어난 이번 대회에서는 네 팀씩 12개 조로 나뉘어 조별리그를 치른 뒤 각 조 1, 2위 24개국에 조 3위 중 상위 8개국을 더해 32개국이 토너먼트로 우승 경쟁을 이어간다.



홍명보호는 이제 32강 진출을 위해 다른 조 결과를 지켜봐야 하는 처지가 됐다.

한국 축구 국가대표팀 손흥민(7번) 등 선수들이 24일(현지시간) 멕시코 몬테레이 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 3차전 남아프리카공화국과의 경기에서 종료 휘슬을 들으며 아쉬워하고 있다. 환호하는 남아공 선수들 위로 전광판에 A조 최종 순위가 표시되고 있다.

이마저도 멕시코 덕분에 가능했다.



한국이 남아공과 맞붙은 시간 멕시코시티 스타디움에서 멕시코가 체코에 승리(3-0)했기 때문에 조 3위로라도 32강 진출을 엿볼 기회를 얻은 것이다.



만약 체코가 멕시코를 눌러 1승 1무 1패가 됐다면 한국은 아예 조 4위로 내려앉아 곧바로 짐을 쌀 운명이었다.



멕시코는 2018년 러시아 월드컵 조별리그 최종전에서 한국이 독일에 깜짝 승리(2-0)를 거두면서 극적으로 16강에 진출했는데 8년 뒤 한국에 그 은혜를 갚은 모양새다.



이제 홍명보호는 기다리는 수밖에 없다.



이날까지 12개 조 3위 중 한국은 4번째다.

한국 축구 국가대표팀 설영우 등 선수들이 24일(현지시간) 멕시코 몬테레이 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 3차전 남아프리카공화국과의 경기에서 0대1로 패배한 뒤 아쉬워하고 있다.

다만, 조별리그를 모두 마친 곳은 A∼C, 3개 조다.



이중 B조 3위 보스니아 헤르체고비나(1승 1무 1패)는 승점 4로 한국보다 위다.



하지만 승점이 같은 C조 3위 스코틀랜드(1승 2패 1득점 4실점)에는 골득실 차에서 한국이 앞선다.



이제 남은 9개 조 3위 중에서 최소 세 팀에 우위를 점하면 32강에 오를 수 있다.



현재 조별리그 최종전을 남겨둔 D∼L조에는 이미 승점 3을 거둔 팀도 네 팀이나 된다.



D조 파라과이, F조 스웨덴, J조 알제리, L조 크로아티아가 나란히 1승 1패로 승점 3을 쌓았다.

G조 벨기에와 H조 카보베르데가 2무씩으로 승점 2를 얻어 뒤를 잇는다.



2연패로 아직 승점 1도 챙기지 못한 I조 세네갈조차 이라크와 최종전에서 승리하면 조 3위로 32강 진출을 노려볼 수는 있다.



조 3위 팀 중 승점이 같을 땐 골득실차-다득점-페어플레이 점수-FIFA 랭킹 순으로 우열을 가린다.



한국은 32강에 오르더라도 조 3위라서 가시밭길을 걸을 가능성이 크다.



오는 30일 미국 보스턴에서 E조 1위가 확정된 독일 또는 7월 2일 미국 시애틀에서 G조(벨기에, 이집트, 이란, 뉴질랜드) 1위와 맞붙어야 한다.

<연합>

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