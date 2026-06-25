한국 축구, 남아공 역습에 무너지며 32강 빨간불…‘한 방에 흔들린 구조적 약점’ 드러났다 [월드컵]

한국 축구 대표팀이 25일(한국시간) 남아프리카공화국과의 조별리그 A조 최종전에서 0-1로 패하며 2026 북중미 월드컵 32강 진출에 빨간불이 켜졌다. 비기기만 해도 토너먼트에 오를 수 있었던 경기에서 역습 한 방에 실점한 뒤 끝내 흐름을 되돌리지 못한 뼈아픈 패배였다.

이날 결과는 단순한 스코어 이상의 의미를 남겼다. 멕시코전과 남아공전으로 이어진 흐름 속에서 드러난 한국의 구조적 약점, 특히 빠른 역습에 대한 대비 부족과 마지막 지역에서의 창의성 부족이 그대로 노출되며 ‘한 번의 잘못된 전환이 곧 치명적인 결과로 이어지는’ 패턴이 반복된 것이다.

한국 축구 대표팀 손흥민이 25일(한국시간) 멕시코 몬테레이 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 3차전 남아프리카공화국과의 경기에서 0-1로 패배한 뒤 아쉬워하고 있다. 몬테레이=연합뉴스

한국은 경기 초반 무리하지 않는 빌드업으로 리듬을 잡으려 했다. 수비 라인을 중간 이상으로 끌어 올리고, 미드필드에서 짧은 패스를 통해 남아공 진영을 서서히 압박하는 방식이었다. 볼 소유와 경기 템포만 놓고 보면 한국이 우세를 점한 구간도 적지 않았다.

문제는 그 다음이었다. 박스 앞에서의 연계는 남아공의 강한 압박에 번번이 끊겼고, 측면 크로스는 제공권에서 우위를 보인 남아공 수비에 막혔으며, 중거리 슈팅 시도도 많지 않아 상대 골키퍼를 크게 위협하지 못했다.

남아공은 라인을 유지하며 한국의 빌드업을 견디다가 공이 어설프게 흘러나오는 순간에만 속도를 높여 역습을 시도했다. 전반은 한국이 ‘볼을 더 오래 소유했지만, 실제로 더 위협적이었냐’는 질문에는 선뜻 답하기 어려운 흐름으로 마무리됐다.

후반 들어 한국은 공격 숫자를 늘리며 승부를 걸었고, 남아공은 점점 더 노골적으로 역습에 집중했다. 그 과정에서 한국의 취약점은 더욱 선명해졌다.

실점 장면은 그 전조가 여러 번 쌓인 끝에 나온 결과였다.

한국이 미드필드에서 공을 주고받던 상황에서 패스가 애매하게 끊기자 남아공은 지체 없이 앞쪽으로 롱패스를 연결했고 측면과 중앙이 동시에 침투하면서 완전히 정리되지 않은 수비 라인을 파고들어 골망을 흔들었다.

이 장면에는 한국이 월드컵 내내 고민해 온 문제가 동시에 담겨 있다.

남아프리카공화국 선수들이 25일(한국시간) 멕시코 몬테레이 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 3차전 한국과의 경기에서 1-0으로 이긴 뒤 기뻐하고 있다. 몬테레이=AP연합뉴스

첫째, 공을 잃는 순간에 대비된 구조의 부재다. 공격에 나설 때 풀백과 2선의 전진 폭은 컸지만, 역습을 지우기 위한 ‘세이프티 플레이어’의 위치와 역할이 충분히 확보되지 않았다. 공이 끊기자 수비 라인은 뒤로 몰리며 쫓아가는 수비를 할 수밖에 없었고, 상대는 그 사이에서 고개를 들고 패스를 선택할 여유를 가졌다.

둘째, 라인과 간격 관리의 문제다. 남아공의 반복되는 역습 이후 한국 수비 라인은 자연스럽게 뒤로 내려앉았고, 그 과정에서 미드필드와 수비 라인 간 간격이 벌어졌다. 이 공간은 남아공의 2선 자원들이 공을 잡아 전진하거나 중거리 슈팅을 노릴 수 있는 최적의 지역이었다. 결국 한국은 ‘볼을 소유하는 팀이지만, 공을 잃는 순간에는 매우 취약한 팀’이라는 인상을 남기며 실점했다.

0-1로 뒤진 뒤 한국은 손흥민 등 교체 카드를 꺼내며 공격적인 변화를 시도했다. 측면 돌파와 크로스 빈도를 늘리고 박스 안에 더 많은 공격수를 배치하는 등 압박의 강도를 높였지만, 남아공의 두꺼운 수비 블록을 깨뜨리기에는 역부족이었다.

박스 안에서의 움직임은 예측 가능한 패턴에 머물렀다. 공격수와 2선 자원의 동선이 겹치거나 정체되는 장면이 많았고, 수비를 흔들 기습적인 하프스페이스 침투나 과감한 2선 박스 진입은 상대에 비해 확연히 적었다.

세트피스도 약점으로 드러났다. 준비된 패턴보다는 단순 크로스 위주로 마무리되며 남아공 수비를 흔들지 못했다. 점유율은 높았지만, ‘골이 날 것 같은’ 장면 자체가 많지 않았다는 점이 가장 뼈아픈 대목이다.

이번 대회의 두 경기, 특히 남아공전 패배는 현 대표팀의 구조적 과제를 또렷하게 보여준다.

첫째는 역습 관리 전술이다. 현대 축구에서 공을 오래 소유하는 팀은 그만큼 공을 잃는 순간에 대한 준비를 더 치밀하게 해야 한다. 어느 시점에 몇 명을 남겨 두고, 어느 지점에서 반드시 역습을 끊을 선수를 배치하며, 공을 잃은 뒤 몇 초 안에 팀 전체가 어떻게 재정렬할지를 명확한 원칙과 훈련으로 다져야 한다.

둘째는 마지막 지역에서의 창의성과 완성도다. 중원 빌드업이 나쁘지 않아도 박스 앞·안에서의 움직임과 패턴이 단조롭다면 결국 상대에게 읽히게 된다. 측면과 중앙, 하프스페이스, 2선 침투를 입체적으로 결합할 수 있는 공격 설계가 필요하다.

남아공전 0-1 패배는 단순한 한 경기의 결과가 아니다. 한국은 전력상 우위에 있다는 평가를 받았고, 경우의 수에서도 유리한 위치에 있었다. 그럼에도 불구하고 반복되는 역습 패턴을 정면으로 막아내지 못했다.

역습 관리, 마지막 지역에서의 창의성, 심리·전술의 균형을 어떻게 재설계하느냐에 따라 오늘의 0-1은 단순한 실패로 남을 수도 있고, 다음 도약을 위한 중요한 이정표가 될 수도 있다.

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