애니플러스, 日 사이버에이전트와 협력… ‘애니메프릭스 한국어’ 서비스 개시

애니메이션 전문 콘텐츠 기업 애니플러스가 일본 ‘사이버에이전트’가 운영하는 애니메이션 뉴스 서비스를 한국에 도입한다.

애니플러스는 25일 보도자료를 통해 사이버에이전트와 애니메이션 뉴스 포털 ‘애니메프릭스 한국어’ 서비스를 제공하는 계약을 체결했다고 발표했다.

애니메프릭스 홈페이지 화면. 애니플러스 제공

‘애니메프릭스’는 사이버에이전트가 2024년 4월 서비스를 시작한 애니메이션 뉴스 전문 미디어다. 애니메프릭스는 서비스 개시 후 2년 남짓한 기간 동안, 일본어, 영어, 중국어, 프랑스어 버전을 선보이는 등 글로벌 영향력을 빠르게 확장해 왔다. 이번 애니플러스와의 협업을 통해 한국어 서비스도 추가하게 됐다.

이번 한국어 서비스 출시는 한국 애니메이션 팬들이 애니메 프릭스가 제공하는 최신 애니메이션 뉴스와 다양한 콘텐츠를 보다 편리하게 접할 수 있도록 하기 위해 마련됐다.

그동안 국내 시장은 일본 애니메이션의 영향력이 꾸준히 커지고 있었으나, 애니메이션을 전문적으로 다루는 미디어 포털이 부재했다. 이로 인해 많은 팬들은 일본 현지 사이트나 커뮤니티 등을 통해 직접 정보를 찾아보는 경우가 많았다. 이번 ’애니메프릭스 한국어 서비스’는 일본 애니메이션 관련 최신 소식을 한국어로 보다 쉽고 빠르게 접할 수 있는 창구가 될 것으로 기대된다.

애니메프릭스는 일본 현지의 애니메이션 최신 정보와 칼럼, 성우 및 제작자 인터뷰, 팬덤 행사 등 다양한 콘텐츠를 제공하는 애니메이션 전문 미디어다. 한국어 서비스의 경우, 애니메프릭스의 주요 뉴스 콘텐츠를 제공하며, 틈틈이 애니플러스의 오리지널 뉴스도 선보일 예정이다.

애니플러스 관계자는 “글로벌 시장에서 영향력을 확대하고 있는 애니메프릭스의 한국어 서비스를 국내 팬들에게 선보일 수 있게 되어 뜻깊게 생각한다”며, “앞으로도 애니메이션 팬들에게 다양한 콘텐츠와 정보를 제공할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

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