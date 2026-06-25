정점식 “민주당, 협박정치 중단하고 법사위 포기하라”

국민의힘 정점식 원내대표는 25일 후반기 국회 원 구성 협상과 관련해 “더불어민주당이 상임위 명단을 26일 정오까지 제출하지 않으면 18개 상임위를 다 가져가겠다고 주장하고 있다”며 “야당에 대한 협박 정치를 중단하고, 법제사법위원회를 포기하라”고 촉구했다.

국민의힘 정점식 원내대표가 25일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

정 원내대표는 국회에서 열린 최고위원회의에서 “지금 협상하자는 건가, 협박하는 건가. 이렇게 엄포를 놓으면 국민의힘이 무서워서 법사위를 포기하리라 생각하는 건가, 아니면 18개 상임위 독식을 위한 빌드업을 하는 건가”라며 이같이 말했다.

그는 “민주당은 지금까지 우리 당에 어떠한 협상안도 제시하지 않았다. 법사위는 양보할 수 없다는 말만 반복할 뿐, 실제로 어떤 상임위를 국민의힘에 줄 수 있다는 제안조차 전혀 하지 않았다”며 “협상에 임하는 진정성을 전혀 찾아볼 수 없는 행태”라고 지적했다.

또 “민주당이 법사위원장직에 그토록 집착하는 이유도 잘 이해되지 않는다. 지금 이재명 대통령 지지율 데드크로스의 진원지는 법사위”라며 “대법원장 감금·조롱, ‘연어 술파티’ 선동, 공소취소 특검법 등 법사위 강경파들이 주도한 오만과 난동이 대통령 지지율 하락으로 이어진 것 아닌가”라고 말했다.

그는 “강경파의 상징이나 다름없는 정청래 전 대표가 ‘법사위는 흥정의 대상이 아니다’라고 말하는 건 이해되나, 합리적인 한병도 원내대표께서 왜 이렇게 법사위원장직에 집착하는지 이해할 수 없다. 한 원내대표도 김어준 씨에 휘둘리는 강성 지지층만의 대표인가”라며 “협상 테이블에 올 때는 협상안을 갖고 오길 바란다”고 꼬집었다.

전날 민주당은 국민의힘을 향해 “상임위원회 명단을 제출하지 않으면 여당이 18개 상임위를 책임질 것”이라며 사실상 최후통첩을 했다. 민주당은 조정식 국회의장이 제시한 시한에 맞춰 상임위원회 명단을 제출했지만, 국민의힘은 법사위원장직 등을 요구하며 명단 제출을 거부하며 대치 상태를 이어가고있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지