파주시, 성매매피해자 자활지원 추가 결정… 총 23명으로 늘어

경기 파주시가 성매매 피해자 1명을 자활지원 대상자로 추가 선정했다고 25일 밝혔다.

시는 지난 24일 제19차 성매매피해자 자활지원위원회를 열고 신규 지원 대상자를 의결했다. 이에 따라 2023년 5월 첫 자활 지원 대상자를 선정한 이후 현재까지 자활지원 대상자는 모두 23명으로 늘었다.

파주시청 전경.

이번 결정은 파주시가 추진 중인 성매매집결지 폐쇄 정책과 연계해 피해자의 보호와 사회 복귀를 지원하기 위한 조치다. 시는 성매매집결지의 사실상 폐쇄가 본격화되는 상황에서 피해자들이 안정적으로 자립할 수 있도록 지원을 이어가고 있다고 설명했다.

현재 파주시는 성매매피해자를 대상으로 생계비와 주거지원비, 직업훈련비, 자립지원금 등을 지원하고 있으며 심리·정서 상담과 사례관리 등 맞춤형 서비스도 함께 제공하고 있다.

또 지난해에는 ‘성매매피해자 등의 자활지원 조례 및 시행규칙’을 일부 개정해 지원 대상을 지원 기간과 관계없이 파주시 성매매피해자로 확인된 사람까지 확대했다. 지원 기간도 기존 2년에서 3년으로 연장하는 등 제도를 개선했다.

시는 이 같은 제도 개선이 피해자들의 경제적 자립 기반을 마련하고 장기적인 사회 복귀를 돕는 데 실질적인 역할을 할 것으로 기대하고 있다.

파주시 관계자는 “성매매피해자의 자활은 단기간에 이뤄질 수 없는 만큼 지속적이고 체계적인 지원이 중요하다”며 “앞으로도 성매매집결지 폐쇄 정책과 연계해 피해자 보호와 실질적인 자립 지원에 최선을 다하겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지