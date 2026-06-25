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12년차 레이서 양상국, N1 무대에서 첫 정상 밟았다

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12년째 모터스포츠에 도전해온 개그맨 양상국이 현대 N 페스티벌 N1 클래스에서 첫 우승을 차지했다.

 

양상국은 최근 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “처음 도전한 N1 클래스 클럽에서 우승이라는 값진 결과를 얻었다”며 직접 소식을 알렸다. 그는 “아직 부족한 점도 많지만 혼자였다면 절대 이룰 수 없는 결과였다”며 팀과 관계자들에게 감사의 뜻을 전했다.

레이서로 활동 중인 양상국. 양상국 인스타그램 캡처
레이서로 활동 중인 양상국. 양상국 인스타그램 캡처

양상국은 국내 모터스포츠 팬들 사이에서 이미 유명한 연예인 레이서다. 그는 2014년 레이싱에 입문한 뒤 현대모터클럽 회원들을 중심으로 꾸려진 순수 아마추어 레이싱팀 ‘TEAM HMC’에서 활동하고 있다.

 

양상국은 공인 대회 50회 이상 출전, 다수의 포디엄 입상과 우승 경력을 쌓으며 실력을 인정받았다. 올해는 한 단계 높은 N1 클래스로 무대를 옮겼다. N1은 아마추어와 프로 드라이버가 함께 경쟁하는 상위 클래스다. 양상국은 시즌 초 N1 데뷔전에서 포디엄에 오르며 경쟁력을 입증했고, 이후 첫 우승까지 달성하며 존재감을 드러냈다.

 

양상국은 지난 4월 유튜브 채널 ‘비보티비’에서 레이싱 비용에 대해서도 구체적으로 언급한 바 있다. 그는 “내가 나가는 N1 클래스 같은 경우 1박 2일, 2박 3일 대회에 1500만원 정도가 든다. 레이싱 하는 분들은 골프는 오히려 싼 스포츠라고 한다”고 밝혔다. 진행자 송은이가 “자신의 돈을 쓰는 거냐”고 묻자 “나는 후원을 받고 있다”고 답했다.

 

또한 “30대에 시작한 거라 비교적 늦은 편”이라면서도 “안 될 것 같은 상황에서 0.01초씩 줄여가는 성취감, 그리고 추월하는 순간의 카타르시스가 크다”고 레이싱에 대한 애정을 드러냈다.


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