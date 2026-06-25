'800평 자택' 노주현, '15억 실버타운' 입주했다

배우 노주현(80)이 서울 마곡의 고급 실버타운을 세컨드 하우스로 이용 중인 근황이 전해졌다.

지난 24일 유튜브 채널 '찐 여배우들'이 공개한 영상에서는 배우 김영란, 이경진, 안소영이 서울 강서구 마곡동의 한 시니어 레지던스를 방문하는 모습이 담겼다.

노주현. 유튜브 캡처

해당 시설은 호텔급 외관과 사우나, 헬스장, 골프 연습장, 영화관 등 다양한 커뮤니티 시설을 갖춘 프리미엄 실버타운이다.

시설 관계자는 내부를 소개하는 과정에서 노주현의 입소 사실을 알리며 "노주현 선생님도 방 2개짜리 타입에 계신다. 상시 거주가 아닌 세컨드 하우스 개념으로 가끔 방문하신다"고 밝혔다.

이들이 둘러본 29평형 세대는 보증금 14억 5000만 원~14억 9000만 원 선이다. 매월 1인당 350만 원에서 425만 원가량의 생활비가 발생하는 것으로 알려졌다.

앞서 노주현은 경기도 안성에 위치한 800평 규모의 호수 뷰 자택 겸 카페를 공개해 화제를 모은 바 있다.

한편 1967년 TBC 5기 공채 탤런트로 데뷔한 노주현은 드라마 '사랑과 야망', 시트콤 '웬만해선 그들을 막을 수 없다' 등 다양한 작품에서 활약하며 인기를 누렸다.

<뉴시스>

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