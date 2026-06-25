부산 유흥가 취객들 상대로 금품 훔친 노숙인 5명 구속 송치

부산 유흥가 일대를 배회하며 만취한 취객들의 금품을 훔친 노숙인들이 경찰에 붙잡혔다.



부산 부산진경찰서는 절도 등 혐의로 60대 남성 A씨 등 노숙인 5명을 구속 송치했다고 25일 밝혔다.

사진=연합뉴스

A씨 등은 올해 1월부터 최근까지 부산 부산진구 서면 일대 유흥가를 배회하며 과음으로 길거리에 잠든 취객들의 소지품을 뒤지거나 이들이 떨어뜨린 지갑, 휴대전화, 신용카드 등을 가져가는 등 수법으로 800만원 상당의 금품을 훔친 혐의를 받는다.



피해자는 모두 25명인 것으로 확인됐다.



A씨 등은 훔친 신용카드로 술을 사거나 식당에서 밥을 먹는 등 113차례에 걸쳐 120만원 상당을 결제하기도 했다.



피해 신고를 잇달아 접수한 경찰은 CCTV를 분석해 노숙인들의 인상착의를 특정한 뒤 추적에 나서 A씨 등을 차례로 검거했다.



이기응 부산진경찰서 수사2과장은 "심야시간대 과도한 음주로 인해 인사불성 상태가 되거나 길거리에 쓰러져 잠들면 범죄자들의 손쉬운 표적이 될 수 있다"며 각별한 주의를 당부했다.

<연합>

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