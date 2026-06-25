구윤철 "민생물가 안정, 정부 최우선 과제…가용수단 총동원"

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 25일 재정·세제·금융 등 가용한 수단을 모두 동원해 물가안정과 서민 부담 경감을 위해 노력하겠다는 뜻을 밝혔다.



재경부에 따르면 구 부총리는 이날 오전 서울에서 열린 먹거리 물가안정 관계기관·협회 대표들과의 간담회에서 민생물가 안정이 정부의 최우선 과제라는 인식을 강조하고서 이런 방침을 표명했다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 25일 서울 영등포구 한국수출입은행에서 열린 물가 관계기관 간담회에서 발언하고 있다. 연합뉴스

그는 중동전쟁이 끝난 이후에도 그간 누적된 에너지 가격 상승의 여파가 이어지고 여름철 이상 기후 등 불확실성도 있다고 물가에 영향을 주는 요인을 꼽고서 유통구조 개선, 물가 모니터링 및 물가 정보 공개, 할당관세 등 정책의 효과를 높이도록 관계 부처와 기관이 최선을 다해달라고 당부했다.



참석자들은 민생 밀접 품목 할인지원·공급 확대 및 필수생계비 부담 경감, 담합을 비롯한 불공정행위 근절 등 정부의 물가 안정 노력에 적극적으로 협조하기로 했다.



간담회에는 농림축산식품부, 해양수산부, 공정거래위원회, 한국농수산식품유통공사, 축산물품질평가원, 농협, 수협, 식품산업협회, 한국소비자원, 한국소비자단체협의회 등의 관계자가 참석했다.

<연합>

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