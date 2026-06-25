[속보] ‘손흥민 벤치’ 홍명보호 남아공전 선발 발표…오현규 최전방 선봉

축구 국가대표팀 손흥민이 23일(현지 시간) 멕시코 몬테레이 인근 산니콜라스에 위치한 훈련장 에스타디오 우니베르시타리오에서 훈련 중 한 곳을 가리키고 있다.뉴시스

대한민국 축구 대표팀의 조별리그 최종전 선발 라인업이 공개됐다. 가장 큰 변화는 주장 손흥민(LAFC)의 벤치 대기다.

홍명보 감독이 이끄는 대한민국 축구 대표팀은 25일(한국시간) 오전 10시 멕시코 과달루페의 몬테레이 스타디움에서 열리는 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 최종 3차전 남아프리카공화국전 선발 명단을 발표했다.

이번 라인업의 핵심은 손흥민의 선발 제외다. 손흥민이 월드컵 무대에서 교체 명단에 이름을 올린 것은 지난 2014년 브라질 월드컵 출전 이래 처음이다. 손흥민이 벤치에서 경기를 시작함에 따라 주장 완장은 김민재(뮌헨)가 착용한다.

손흥민이 비운 최전방 공격수 자리는 오현규(베식타시)가 맡는다. 체코와의 1차전에서 득점을 기록했던 오현규는 이번 대회에서 처음으로 선발 기회를 잡았다.

오현규는 양 측면의 황희찬(울버햄프턴), 이강인(파리 생제르맹)과 함께 공격진을 구성한다. 중원에서는 황인범(페예노르트)과 백승호(버밍엄시티)가 호흡을 맞춘다.

수비진은 이기혁(강원), 김민재, 이한범(미트윌란)이 스리백을 이룬다. 좌우 윙백은 설영우(즈베즈다)와 이태석(빈)이 맡으며, 골문은 김승규(도쿄)가 지킨다.

지난 멕시코와의 2차전과 비교하면 총 3자리가 바뀌었다. 손흥민과 이재성(마인츠), 김문환(대전)이 제외되고 오현규, 황희찬, 이태석이 선발 명단에 진입했다.

32강 진출의 분수령이 될 남아공과의 조별리그 최종전은 잠시 후 오전 10시에 킥오프한다.

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