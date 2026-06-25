실탄 사격나선 李, 안규백 향해 “장관도 쏴야지, 방위 출신인데” [청와대 스케치]

이재명 대통령은 6·25 전쟁 기념 주간을 맞아 24일 인천 옹진구 연평도 해병부대를 찾았다. 대통령이 연평부대를 찾은 것은 2012년 이명박 전 대통령 이후 14년 만이다. 청와대는 이번 최전방 부대 방문이 “가장 어려운 환경에서 불철주야 국방의 의무를 수행하기 위해 노력하고 있는 연평부대원들을 격려하려는 대통령의 의지가 반영된 것”이라고 설명했다. 이 대통령은 부대원들과 함께 점심을 먹으며 장병들의 건의사항을 직접 수렴하기도 했다.

이재명 대통령이 24일 인천 옹진군 연평부대에서 K15경기관총 실탄 사격을 하고 있다. 청와대사진기자단

① 李, 연평부대 장병 향해 “여러분의 억울한 생각 최소화할 정책 만들어보려 한다”

해병대 점퍼를 입은 이 대통령은 이날 장병들과 함께 자율배식을 받고 오찬 간담회를 가졌다. 점심으로는 쌀밥에 육개장, 소불고기와 야채스틱, 김치, 수박이 제공됐다. 식사 전 모두발언에서 이 대통령은 “여러분의 희생과 헌신 덕분에 국민들이 편안한 일상을 보내고 있다. (여러분은) 약간 억울한 생각이 들 수 있다고 생각한다. 많이 억울한 수도 있다”며 “정부에서 여러분의 억울한 생각이 최소화될 수 있도록 많은 정책을 만들어보려고 한다. 여러분처럼 특별한 희생을 치르는 사람들에게는 특별한 보상을 통해서 형평을 이뤄야 된다는 게 제 신념”이라고 했다.

국방개혁 의지도 드러냈다. 이 대통령은 “군대도 많이 바뀌어야 한다. 특히 첨단 과학기술로 재무장해야 한다”며 “우리 군인들의 역할도 과거와는 달리 첨단무기 장비 체제를 운영하는 전문 병사로, 전문 간부로 새롭게 태어나서 여러분이 군에서 보내는 시간이 결코 아까운 시간을 허비하는 것이 아니라 사회에 나가서도 충분히 자기 기량을 발휘할 수 있도록 군 체제를 바꿔보겠다”고 약속했다.

이재명 대통령이 6.25 전쟁일 주간 및 호국보훈의 달을 맞아 24일 인천 옹진군 해병대 연평부대를 방문해 장병들과 오찬간담회를 위해 배식판에 음식을 담고 있다. 뉴시스

대선 공약이었던 선택적 모병제 구상도 재차 강조했다. 이 대통령은 “징집병들을 최소화하고, 모병을 통해서 자기 자신의 직장으로 군을 선택할 수 있게 바꿔나가겠다”며 “(증액되는) 국방비가 사장되는 낭비가 아니라 우리 군 인력들의 역량을 강화하고, 또 우리 청년들에게 희망을 새롭게 만들어주는 기회로 만드는 비용으로 사용될 수 있을 것”이라고 했다.

② “렛풀다운, 레그 익스텐션 기구 지원해 달라”는 병장 요청에 李 “바로 챙겨서 보내주라”

이 대통령은 식사 후 장병들의 건의사항에 일일이 응답했다. 연평부대 포9대대 소속 윤승재 병장은 “저희가 연평도 지역에 있다 보니 다른 육지부대와 달리 PC방이나 영화관 같은 스트레스 해소 공간이 부족해 보통 체력단련실에서 운동하며 스트레스를 해소하고 있다”면서 “(헬스)기구가 노후화되거나 부족한 기구들이 있다. 렛풀다운과 레그 익스텐션 기구를 지원해 주시면 감사하겠다”고 요청했다. 이 대통령은 동행한 위성락 국가안보실장에게 “실장님, 바로 챙겨서 보내주시라”고 했다.

이재명 대통령이 24일 인천 옹진군 연평부대 포9대대를 위성락 국가안보실장, 안규백 국방부 장관 등과 방문해 장병들과 파이팅을 외치며 기념촬영을 하고 있다. 남정탁 기자

전역이 5일 남았다는 노영래 병장은 “즐거운 군생활을 했지만 한 가지 아쉬운 점이 연평도에 위문 열차가 온 적 없다는 것”이라며 “비록 저는 보지 못하지만, 후임들을 위해 위문 열차를 보내달라”고 했다. 이 대통령은 동행한 안규백 국방부 장관에게 “장관께서 한번 순서를 챙겨보시라”고 했다.

이 대통령의 ‘모병제 전환’ 구상에 대해 이진욱 상병은 “저는 은행에서 재직하다 입대한 경우”라며 “회계일이라든지 제 특기를 살려 군 임무를 수행할 수 있는 환경을 조성하면 군 집단 효율도 강화할 수 있다”는 생각을 밝혔고, 이 대통령은 “좋은 제안”이라며 “(선택적) 모병은 당연히 전문직종이 있을 수밖에 없다. 참고하겠다”고 했다.

오찬 간담회 이후 이 대통령은 K2 소총, K15 경기관총 실탄 사격에 나섰다. 이 대통령은 안 장관을 향해 “장관은 왜 안 쏘느냐”며 “장관도 쏴야지, 방위 출신인데”라고 말해 좌중의 웃음을 터트리기도 했다. K2 소총으로 총 10발을 쏜 이 대통령은 이를 모두 영점 표적지에 명중시켰다.

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