메타, 첫 자체 브랜드 AI 안경 출시…46만원 ‘저가 승부수’

메타의 스마트 안경 신제품 '메타 어드벤처러'(왼쪽)와 '메타 퓨리'. 메타

메타가 처음으로 자체 브랜드 인공지능(AI) 스마트 안경을 내놓고 웨어러블 AI 기기 시장 공략에 나섰다.

특히 눈에 띄는 점은 약 46만원이라는 저렴한 가격이다. 기존의 ‘레이밴 메타’나 ‘오클리 메타’ 제품군보다 몸값을 크게 낮춰 대중화에 중점을 둔 것으로 분석된다.

메타는 안경 업체 에실로룩소티카와 협력해 ‘메타 어드벤처러’와 ‘메타 퓨리’ 등 메타 AI 안경 2종을 23일(현지시간) 출시했다.

이들 제품은 2023년 출시된 레이밴 메타 웨이페어러와 유사한 디자인을 적용했다. 가격은 299달러(약 45만원)로, 웨이페어러 1세대 출시가와 같은 수준이다.

메타 안경은 지난해 판매를 시작한 ‘레이밴 디스플레이’ 가격인 799달러(약 120만원)의 절반 이하 수준인 셈이다.

이는 비싼 가격을 낮춰 대중들이 일상에서 쓰는 웨어러블 기기로 보급하겠다는 메타의 의도로 분석된다.

메타는 미국 유명 방송인 카일리 제너와 협업해 만든 타원형 모델 ‘스타파이어’는 399달러(약 60만원)에 내놨다.

카일리 제너와 협업해 만든 스마트 안경 '스타파이어'. 메타

다만 이들 제품은 레이밴·오클리 등 에실로룩소티카의 브랜드를 적용하지 않고 메타 자체 상표를 전면에 내걸었다.

메타는 이들 신제품에 최근 선보인 자체 AI 모델 ‘뮤즈 스파크’를 탑재했다. 화면이 없지만 스피커와 카메라, 마이크 등을 갖춰 AI와 음성 대화를 나누거나 음악을 감상할 수 있고, 사진·영상 촬영도 가능하다.

이에 더해 메타는 카메라가 없는 저가 안경도 도입할 계획을 시사했다고 블룸버그 통신은 전했다.

메타는 현재 세계 스마트 안경 시장 1위 업체다.

시장조사업체 옴디아에 따르면 지난해 메타는 세계 AI 스마트 안경 시장에서 85.2%의 점유율을 기록했다.

그럼에도 메타가 저가 제품에 공을 들이는 것은 향후 구글·삼성전자·애플 등 경쟁업체와 벌일 시장 쟁탈전을 염두에 둔 것으로 풀이된다.

앞서 구글은 지난달 개최한 개발자 회의 ‘I/O’에서 삼성전자·위비파커·젠틀몬스터 등과 손잡고 AI 안경을 선보인 바 있으며, 애플도 내년에 AI 스마트 안경을 선보일 것이라는 관측이 나온다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지