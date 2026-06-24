학부모 98% “미성년자 스마트폰 제한해야”

전 세계적으로 청소년의 스마트폰 사용을 제한하려는 움직임이 확산하는 가운데 국내 학부모 10명 중 9명 이상도 자녀의 스마트폰 사용 제한 필요성에 절대적으로 공감하는 것으로 나타났다.



24일 국회 교육위원회 위원장인 더불어민주당 김영호 의원실에 따르면 서울·인천·경남 소재 초·중·고 재학생 학부모 약 5만2000명 대상 설문조사 결과 응답자의 98.1%가 ‘미성년자의 스마트폰 사용에 일정한 제한이 필요하다’고 답했다.

전 세계적으로 청소년의 스마트폰 사용을 제한하려는 움직임이 확산하는 가운데 국내 학부모 10명 중 9명 이상도 자녀의 스마트폰 사용 제한 필요성에 절대적으로 공감하는 것으로 나타났다. 사진은 게티이미지뱅크.

학부모들이 지적한 스마트폰의 가장 큰 문제점은 유해성이다.



전체의 97.5%가 ‘유해 콘텐츠 및 부적절한 정보 노출 위험’을 우려했다. 이밖에 ‘학습 집중을 방해할 가능성이 크다’(96.0%), ‘사용 시간을 스스로 조절하기 어렵다’(93.9%), ‘스마트폰 사용 문제가 가족 간 갈등의 원인이 되기도 한다’(90.4%)는 응답도 90%를 넘었다.



반면 이러한 우려에도 불구하고 자녀들의 스마트폰 보급률은 평균 80.2%에 달했다.



특히 초등학생 63.1%, 중학생 97.0%, 고등학생 98.6% 순으로 학년이 올라갈수록 보급률이 급증했다. 학부모들은 스마트폰의 유해성을 알면서도 ‘보호자와의 연락’, ‘등·하교 안전 확인’ 등 현실적 이유 때문에 자녀에게 스마트폰을 지급했다고 토로했다.

스마트폰의 부작용을 보완할 대안 기기에 대한 수요는 매우 높았다. 학부모의 92.2%는 ‘자녀를 보호하면서도 필요한 기능이 충분히 지원된다면 제한형 대안 기기를 우선 고려할 의향이 있느냐’는 질문에 ‘그렇다’고 답했다. 대안 기기 선호 이유로는 ‘유해 콘텐츠 노출 방지’(78.6%), ‘연락과 안전 기능’(63.2%), ‘스마트폰 과의존 예방’(54.5%), ‘사이버 범죄 노출 방지’(29.4%) 등이 뒤를 이었다.



김영호 의원은 “학부모들이 스마트폰의 위험을 충분히 알고 있지만, 아이의 안전과 학교생활 때문에 스마트폰을 줄 수밖에 없는 현실”이라며 “스마트폰을 대체할 ‘에듀 안심폰’을 보급해야 한다”고 강조했다.



에듀 안심폰은 통화와 안전 애플리케이션 등 청소년에게 필요한 기능은 강화하되, 쇼트폼·SNS·게임·익명 채팅 같은 중독성과 위험성이 큰 기능은 제한하는 학생용 스마트 기기다.



김 의원은 향후 전국 16개 시·도교육청과 함께 교사·학생·학부모가 참여하는 공청회를 개최할 예정이다. 이를 통해 에듀 안심폰의 기능과 운영 기준, 학교 현장 적용 가능성, 학부모 수요 등을 논의하겠다는 방침이다.

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