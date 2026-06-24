문재인 전 대통령 찾아간 더불어민주당 정청래 전 대표 [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

정청래 더불어민주당 전 대표가 24일 서울 강남구 코엑스에서 열린 2026 서울국제도서전 평산책방 부스에서 문재인 전 대통령을 만나 인사하고 있다.

정청래 더불어민주당 전 대표가 24일 서울 강남구 코엑스에서 열린 2026 서울국제도서전 평산책방 부스에서 문재인 전 대통령을 만나 대화하고 있다.

정청래 더불어민주당 전 대표가 24일 서울 강남구 코엑스에서 열린 2026 서울국제도서전 평산책방 부스에서 문재인 전 대통령을 만나 이재명 대통령의 저서를 들어보이고 있다.

더불어민주당 정청래 전 대표가 8·17 전당대회를 앞두고 24일 당 대표직을 관두자마자 문재인 전 대통령을 찾아갔다. 정 전 대표는 이날 오후 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 열린 서울국제도서전의 평산책방 부스를 찾아 문 전 대통령을 만났다.

문 전 대통령은 평산책방 지기 자격으로 도서전에 참여했다. 인사를 나눈 두 사람은 판매 중인 도서를 살펴봤으며 정 전 대표는 김대중 전 대통령의'김대중 육성 회고록', 노무현 전 대통령의 자서전 '운명이다', 문 전 대통령의 저서인 '문재인의 운명', 이재명 대통령이 집필한 '결국 국민이 합니다' 등 책 4권을 구입했다.

앞서 정 전 대표는 오전 최고위에서 대표직을 사임하고 8월 전당대회에서 연임에 도전하기 위한 수순에 들어갔다.

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