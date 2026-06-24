꿈꾸는 청년 창업가 발굴·성장 지원 온 힘 [사회공헌 특집]

KT&G는 청년 창업가 발굴과 성장을 지원하는 ‘상상스타트업캠프’와 ‘상상플래닛’을 통해 창업 생태계 육성에 힘쓰고 있다.
24일 KT&G에 따르면 상상스타트업캠프는 2017년부터 지난해까지 9개 기수, 192개 팀을 배출했다. 지난해 기준 누적 매출 314억9000만원, 누적 투자유치 131억1000만원 실적을 달성했다.
올해로 10기를 맞은 상상스타트업 캠프는 사회문제를 비즈니스로 해결하려는 청년들의 창업지원 프로그램이다. 선발된 청년기업 모두에게 상상플래닛 입주 기회와 회계?법률?인사?브랜딩?유통 등 기업의 수요를 기반으로 한 전문가 멘토링이 제공된다. 캠프가 종료된 뒤에도 대한민국 사회적 가치 축제 참가 지원 등이 제공된다.
상상플래닛은 KT&G가 2020년 성수동 ‘소셜벤처밸리’에 문을 연 공유 오피스 공간이다. 초기에는 사회혁신 창업가들의 성장과 소통을 지원하기 위해 조성된 스타트업 지원센터에서 시작해 현재는 ‘청년창업의 메카’로 자리매김하고 있다. 입주사는 주변 공유 오피스 평균 시세 대비 30∼50% 저렴한 임대료로 별도 관리비 없이 사무 인프라 이용이 가능하다.
KT&G는 2022년 고용노동부 주관 ‘일자리 창출 유공 정부포상’에서 대통령 표창을, 2024년에는 고용노동부와 한국경영자총협회가 주관한 ‘청년도약 멤버십 컨퍼런스’에서 ‘청년고용친화 사회공헌 우수기업’에 선정됐다. 지난해에도 산업통상부와 중소벤처기업부가 주관한 ‘지속가능경영유공 정부포상’에서 대통령 표창을 받았다.
KT&G 관계자는 “앞으로도 사회혁신을 꿈꾸는 청년들의 창업과 성장을 도우며 지속가능한 일자리 창출과 사회적 가치 확산에 기여하겠다”고 말했다.
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