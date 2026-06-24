미식 그리고 쉼, VIP 템플스테이로 차별화 [사회공헌 특집]

신세계백화점이 우수 고객을 대상으로 선보인 템플스테이 프로그램 ‘신세계 미식예찬’이 차별화된 고객 경험 콘텐츠로 주목받고 있다. 미식과 명상, 여행문화를 아우르는 색다른 체험 활동을 제공, 차별화에 성공했단 평가다.



24일 신세계백화점에 따르면 회사는 지난달 30∼31일 이틀간 전남 장성 백양사에서 신세계 미식예찬 행사를 진행했다. 사찰음식의 대가로 잘 알려진 정관스님이 행사에 함께했다.

지난달 30일부터 31일까지 전남 장성 백양사에서 진행된 ‘신세계 미식예찬’ 행사에 참여한 고객들이 정관스님으로부터 사찰음식에 대한 설명을 듣고 있다. 신세계백화점 제공

정관스님은 다큐멘터리 ‘셰프의 테이블’ 출연 이후 한국 사찰음식의 가치를 세계에 알린 인물로 평가받는다. 제철 식재료 본연의 맛을 살린 음식 철학과 자연을 담아낸 정갈한 상차림으로 국내외 미식가들의 주목을 받아왔다.



신세계백화점은 단순한 숙박형 템플스테이가 아닌 미식과 휴식, 사찰문화 체험을 결합해 행사를 기획했다. 또 그룹의 여행 플랫폼 기업 비아 신세계와 연계해 △전용 차량 이동 △단독 대관 △2인 1실 운영 서비스를 제공하며 고객 편의를 높였다.



행사 첫날에는 백양사 우화루에서 주지스님과 함께하는 차담이 진행됐다. 차와 다과를 즐기며 수행과 삶에 대한 이야기를 나눴고, 저녁에는 타종 체험과 108배 및 염주 꿰기에 참여했다. 둘째 날은 정관스님과의 만남이 이뤄졌다. 고객들은 일반 방문객에게 공개되지 않은 전용 식사 공간에서 발우공양을 현대적으로 재해석한 사찰음식 코스를 경험했다.



고객 참여형 콘텐츠인 티베트 만다라 클래스도 운영됐다. 직접 만다라를 만들며 템플스테이의 의미를 되새기고, 프로그램 종료 후에는 정관스님 친필 사인 서적과 직접 담근 장·장아찌 등 특별한 선물도 받았다. 이성환 신세계백화점 영업전략담당 상무는 “앞으로도 새로운 생활환경에 맞춘 행사를 통해 우수 고객 충성도를 높여 나갈 것”이라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지