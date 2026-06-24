경찰, 체육단체 사무실 출입 막은 ‘올다르크’ 조만간 소환 조사

대한체육회 산하 체육단체들의 사무실 출입을 막은 시위 참가자가 경찰 조사를 받게 됐다.

6·3 지방선거 투표용지 부족 사태로 시작한 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 일대 ‘개표소 봉쇄 시위’가 이어지는 가운데 지난 16일 한 시위 참가자가 대한체육회 등 입주 단체 관계자들의 진입을 막아서고 있다. 공동취재

서울 송파경찰서는 지난 16일 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 출입구를 붙잡고 2시간여 동안 비켜서지 않으면서 체육단체 직원과 국회의원 등의 출입을 저지한 30대 여성 A씨에게 출석을 요구했다고 24일 밝혔다. A씨는 6·3 지방선거 투표용지 부족사태에 항의하는 ‘개표소 봉쇄 시위’ 참가자였다. 경찰은 최근 이 여성의 신원을 특정해 업무방해 등 혐의로 조만간 소환하기로 했다. 경찰은 A씨가 현장에서 신분을 밝히지 않고 귀가하자 통신영장신청 등을 통해 신원을 파악한 것으로 알려졌다.

A씨는 당시 성조기를 몸에 두른 채 ‘증거 보전’ 등을 외치는 시위대와 함께 2-3 게이트 앞을 지켰다. 당시 국민의힘 장동혁 대표가 체육단체 측과 시위대 측을 조율해 필요 물품만 반출한다는 합의를 했었다. 하지만 A씨가 약 2시간 동안 문을 붙잡고 버티면서 진입이 무산됐다. 국회 관계자들과 유승민 대한체육회장 등이 직접 설득에 나섰지만 여성은 개표소 내 투표지와 투표함 보전 절차가 우선이라고 주장하며 자리를 비키지 않은 것으로 알려졌다. A씨는 시위대 사이에서 ‘올다르크(올림픽공원 잔다르크)’로 불리며 주목받기도 했다.

경찰은 A씨 외에도 체육단체 직원들의 진입을 막은 시위 참가자들을 업무방해 등 혐의로 신원을 확인해 수사하고 있다. 개표소 봉쇄 시위는 이날로 19일째 이어지고 있다.

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