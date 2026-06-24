한국만 월드컵 중계 중단?…JTBC "결승전까지 차질 없어"

JTBC가 2026 북중미 월드컵 중계 중단설에 대해 “결승전까지 차질 없다”고 반박했다.



JTBC는 24일 입장문을 내고 “현재 대회가 진행 중인 2026 FIFA 북중미 월드컵 결승전까지 모두 차질 없이 중계한다”며 “대한민국 대표팀의 경기는 물론 토너먼트 마지막 순간까지 월드컵 현장을 생생하게 전해 드릴 예정이니 잘못된 정보로 인한 착오는 없으시기 바란다”고 밝혔다.

서울 마포구 JTBC 사옥 모습. 뉴시스

전날 일본 TBS 뉴스가 “한국에서 월드컵 중계를 볼 수 없게 될 가능성이 있다”고 한 보도에 대한 해명이다. 이 매체는 JTBC가 FIFA에 중계권료 일부를 제때 지급하지 못했고, 정해진 기한까지 미납분이 해소되지 않을 경우 오는 29일부터 시작되는 토너먼트의 한국 중계가 제한될 우려가 있다고 전했다.



한편 중앙그룹은 전날 서울회생법원에서 열린 JTBC 등 계열사 5곳의 기업회생절차(법정관리) 심사에서 올림픽·월드컵 중계권 계약으로 인한 손실을 최소화하겠다는 회생 계획을 설명한 것으로 알려졌다.



JTBC는 콘텐트리중앙 자회사 피닉스스포츠를 통해 약 5억달러(약 7000억원)를 투입, 2026~2032년 올림픽과 2026·2030년 월드컵 중계권을 확보했다. 이 중계권 계약은 이번 회생절차의 최대 변수로 꼽힌다. 미납 중계권료가 인수·회생 부담으로 작용하는 데다, 회생절차를 이유로 계약이 해지될 경우 위약금 문제까지 겹쳐 불확실성이 더 커질 수 있기 때문이다.

이 때문에 JTBC가 FIFA 등과 중계권료 인하, 지급 유예 등을 놓고 협상에 나설 가능성이 제기된다. 조별리그 이후 토너먼트(32강) 경기 일부를 MBC·SBS 등 다른 방송사에 재판매하는 시나리오도 거론되고 있는 상황이다.

다만 MBC·SBS 등은 이에 부정적인 입장을 보이고 있다. 이미 대회가 진행 중인 상황에서 미국·캐나다·멕시코 현지에 별도의 중계진을 파견하기는 현실적으로 어려운 데다가, 이번 월드컵이 새벽·오전 시간대에 몰린 만큼 중계에 따른 수익성이 크지 않기 때문이다.

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