AI시대 ‘끊임없이 질문 던지는 인간’ 탐독

국내 최대 규모의 책 축제인 2026 서울국제도서전이 24일 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 막을 올렸다.



이날 개막한 도서전은 오는 28일까지 닷새간 코엑스 A·B1홀에서 열린다. 올해 행사에는 한국을 비롯해 18개국 538개 출판사와 관련 단체가 참여한다.

24일 서울 강남구 코엑스에서 개막한 국내 최대 규모 책 축제 ‘2026 서울국제도서전’을 찾은 관람객들이 입장을 기다리고 있다. 뉴시스

올해 주제는 ‘인간선언 호모 두두리(Homo Duduri)’. 도서전 측은 ‘호모 두두리’를 끊임없이 질문을 던지는 인간을 뜻하는 신조어로 소개했다. 인공지능(AI)이 즉각 제시하는 답에 안주하지 않고, 끊임없는 질문을 통해 미지의 세계를 향한 문을 두드리는 인간의 본성을 담았다는 설명이다. 행사 기간에는 AI 시대의 인간 존재를 조명하는 세미나를 비롯해 강연, 전시, 사인회 등 총 415개의 프로그램이 진행된다. 소설가 은희경·김애란을 비롯해 가수 선우정아, 배우 김신록, 뇌과학자 장동선, 행동생태학자 최재천, 선재스님 등 다양한 분야의 인사들이 독자들과 만난다.



해외 작가들의 참여도 눈길을 끈다. 한국계 미국 작가 박지선·권오경, 대만 작가 천쓰훙, 영화 ‘첨밀밀’의 각본 기획자인 찬와이 등이 도서전을 찾는다.



올해 주빈국은 프랑스다. 프랑스관에서는 약 1만2000종의 도서를 선보이며 소설가 베르나르 베르베르를 비롯해 철학자 파스칼 브뤼크네르, 미식 평론가 프랑수아 레지스 고드리 등 프랑스의 대표 작가와 지식인들도 참가한다.



출판사와 관련 단체들은 행사 기간 각 부스에서 한정판 도서와 굿즈를 선보이고, 작가 사인회와 다양한 현장 이벤트를 마련해 독자들과 소통할 예정이다.

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