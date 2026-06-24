유통 소비 훈풍 타고…백화점 3사, 여름 정기 세일 돌입

국내 주요 백화점이 26일부터 내달 12일까지 여름 정기 세일에 들어간다.

롯데백화점은 ‘2026 여름 정기 세일’ 행사를 열고 패션, 스포츠, 아동, 리빙 400여개 브랜드 제품을 최대 40% 할인한다고 24일 밝혔다.

서울 중구에 위치한 롯데백화점 본점 9층 매장에서 고객이 상품을 구경하고 있다.

세일 기간 중에 구매하는 고객에게는 상품군별로 구매액의 최대 15%에 해당하는 상품권을 증정한다. ‘나이키스윔‘, ‘아레나‘에서는 수영복을 최대 20% 할인된 가격에 선보인다. 여름 기능성 침구를 연중 최대 혜택가에 판매하는 행사도 진행된다.

신세계백화점은 ‘온리 신세계 세일(only SHINSEGAE SALE)’ 행사를 열고 360여개 브랜드 제품을 10∼50% 할인한다. 앱 ‘푸시 알림‘을 허용한 고객에게는 본인 명의의 신세계 제휴카드로 단일 브랜드에서 일정 금액 이상 결제 시 할인 쿠폰을 제공한다. 강남점에서는 디즈니 대표 캐릭터를 선보이는 팝업도 연다.

현대백화점도 같은 기간 여름맞이 할인 혜택을 담은 행사 ‘더 세일’을 진행한다. 패션·잡화·스포츠 등 총 290여 개 브랜드가 참여해 다양한 제품을 최초 판매가 대비 10∼50% 할인해 판매한다. 더현대 서울에서는 내달 1일까지 8인조 걸그룹 ‘하츠투하츠’의 유통사 최초 팝업스토어를 열고, 두 번째 미니앨범 ‘레몬탱’ 발매 행사를 진행한다.

한편 중동 정세 불안에 따른 물가 상승 여파로 소비양극화가 심화되는 모습이다. 소비가 프리미엄과 가성비·편의를 중시하는 패턴으로 나뉘면서 백화점과 편의점·온라인은 성장세를 보인데 반해 중간대 가격대와 기능을 가진 대형마트와 준대규모점포(SSM)는 고전하는 모습이다.

산업통상부는 이날 5월 주요 유통업체 매출이 전년대비 9.0% 증가했다고 밝혔다. 오프라인 매출은 9.3% 증가했고 온라인 매출은 8.8% 늘어난 것으로 집계됐다. 온라인 매출과 오프라인 매출 비중은 각각 58.6%, 41.4%로 온라인이 20개월 연속 앞질렀다.

업태별 매출액 증감률을 살펴보면 백화점과 편의점 매출이 각각 24.5%, 5.9% 증가했다. 백화점과 편의점은 11개월 연속 매출 증가세를 보였다.

반면 대형마트는 5.1% 매출이 감소했고 SSM은 8.0%% 매출이 줄어든 것으로 나타났다. 업체별 매출 비중은 온라인 58.6%, 백화점 16.7%, 편의점 14.8%, 대형마트 8.1%, SSM 1.8% 등이다.

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