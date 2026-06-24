‘국가폭력 피해자 직계존속만 재심청구 가능’ 형소법 조항 헌법불합치

국가폭력 사건 피해자의 배우자, 직계친족 또는 형제자매가 아닌 유족의 재심 청구를 막은 형사소송법 조항은 재판청구권 침해이므로 헌법에 합치되지 않는다는 헌법재판소의 결정이 나왔다. 헌법불합치 결정에 따라 해당 조문의 효력은 내년 12월 말까지 유지된다.

헌재는 24일 과거사 사건 피해자의 조카인 유족 3명이 형사소송법 424조 4호의 위헌성을 확인해달라며 낸 헌법소원 심판 청구를 재판관 7대 2 의견으로 헌법불합치 결정했다.

서울시 종로구 재동 헌법재판소 게양대에 걸린 헌법재판소 깃발이 바람에 휘날리고 있다. 뉴스1

헌법불합치는 법 조항의 위헌을 선언하지만 입법자의 의사를 존중해 한시적으로 그 효력을 유지하는 것이다.

형사소송법 424조 4호는 유죄를 선고 받은 자가 사망하거나 심신장애가 있는 경우 ‘그 배우자, 직계친족 또는 형제자매’에게 재심청구권이 있다고 규정한다.

청구인들은 ‘여수·순천 사건’(여순사건)에 연루돼 수감된 뒤 6·25 전쟁 초기 대전 산내 골령골에서 방첩대, 헌병, 겸찰 등에게 법적 절차 없이 살해된 피해자들의 조카들이다.

1974년 전국민주청년학생총연맹(민청학련) 사건에 연루돼 비상보통군법회의에서 징역 15년 등을 선고받았던 고(故) 지학순 주교의 조카 조모씨도 청구인에 포함됐다.

이들은 재심 청구가 법원에서 모두 기각되자, 재심청구권에 제한을 둔 형사소송법 조항에 문제를 제기하며 헌법소원을 냈다.

헌재는 ‘진실·화해를 위한 과거사정리 기본법(과거사정리법)’에 규정된 특정 국가폭력 사건에 한정해 형사소송법 424조 4호가 위헌이라고 결정했다.

8·15 광복 이후 한국전쟁 전후 시기에 자행된 불법 민간인 집단 사망·살인·상해·실종·고문·구금 사건, 광복 이후 국가인권위원회 설립 시기까지 헌정질서 파괴행위 등 위법 또는 현저히 부당한 공권력 행사로 인해 발생한 사망·상해·실종·고문·구금, 그밖에 중대한 인권침해 및 조작 의혹 사건이 해당된다.

이들 국가폭력 사건으로 부당하게 유죄 선고를 받은 피해자가 사망했을 때에 한정해 재심 청구 요건을 직계존속 등으로 제한하는 것은 위헌이라는 판단이다.

김상환 헌재소장 등 7명은 법정의견을 통해 “민간인 집단희생사건과 중대한 인권침해 및 조작 의혹 사건의 특수성을 고려하지 않은 채 형사소송법 조항을 그대로 적용하는 것은 법적 안정성만을 지나치게 중시한 나머지 정당하고 적정한 재판이라는 법치주의의 또다른 이념을 도외시한 것”이라며 “재판청구권에 관한 입법형성권의 한계를 일탈한 것”이라고 밝혔다.

다만 헌재는 단순 위헌 선고할 경우 국가폭력 피해자의 배우자, 직계친족 또는 형제자매들이 재심을 청구할 근거 조항이 사라진다는 점을 고려해 단순 위헌이 아닌 헌법불합치를 선고했다.

또 입법 과정에서 재심 청구권자를 확대할 수 있지만, 검사에게 재심 청구 절차를 마련하는 방법이 가능하다는 점도 고려했다.

헌재는 개정 입법 시한을 2027년 12월31일까지로 정하고 그 동안 이 조항의 효력을 유지하도록 했다.

다만 정형식·조한창 재판관은 소수의견을 통해 “재심청구권자의 범위를 자의적으로 규정해 법적 안정성을 위해 구체적 정의나 재판의 적정성을 현저히 희생시켰다고 보기 어렵다”고 밝혔다. 검사에 의한 직권 재심 청구가 이미 형사소송법에 따라 가능한 점, 과거사 관련 특별법에 형사소송법 424조의 적용을 배제한 조항을 둔 점을 고려하면 위헌적 조항이라고 보기 어렵다는 의견이다.

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