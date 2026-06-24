“세컨드 하우스 활용”…노주현 거주하는 월 400만원 실버타운 화제

원로배우 노주현이 서울 마곡에 위치한 고급 시니어 레지던스에 거주 중인 근황이 알려지면서 관심이 모이고 있다.

지난 24일 유튜브 채널 ‘찐 여배우들’에는 ‘노주현 선생님 거주 중인 초호화 실버타운 임장 다녀왔습니다’라는 제목의 영상이 올라왔다. 영상에는 배우 김영란, 이경진, 안소영이 서울 강서구 마곡에 위치한 시니어 레지던스를 둘러보는 모습이 담겼다.

이들이 방문한 곳은 호텔급 시설을 갖춘 고급 실버타운으로, 사우나와 헬스장, 골프연습장, 문화강좌 시설 등 다양한 커뮤니티 공간을 운영하고 있었다. 입주민들은 악기와 IT 교육 등 여러 프로그램을 무료로 이용할 수 있는 것으로 소개됐다.

배우 노주현. 연합뉴스

영상에서 관계자는 29평형 타입의 세대를 소개하며 “보증금은 14억5000만~14억9000만원 정도이고, 월 비용은 1인 기준 350만~425만원”이라고 설명했다. 이어 “노주현 선생님도 이곳에 계신다”고 밝혀 출연진을 놀라게 했다.

김영란이 “방금 본 방 2개짜리 타입이냐”고 묻자 관계자는 “그렇다. 가끔 오신다”며 “세컨드 하우스처럼 사용하고 계신다”고 답했다.

올해 80세인 노주현은 1967년 TBC 공채 탤런트 3기로 데뷔했다. 1970년대 청춘스타로 인기를 얻은 뒤 대하사극과 시트콤 등을 넘나들고 있는 대표적인 중견 배우다.

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특히 노주현은 올해 초 유튜브 채널 ‘순풍 선우용여’를 통해 경기도 안성에 위치한 약 800평 규모의 카페 겸 자택을 공개해 화제를 모은 바 있다.

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