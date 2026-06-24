지민 "짧은치마 역주행에 큰 용돈…그 돈으로 새 앨범"

그룹 AOA 출신 지민이 '짧은 치마' 역주행으로 인해 큰 수익을 얻었다고 했다.

지민은 23일 MBC FM4U '정오의 희망곡 김신영 입니다'에 게스트로 출연해 다양한 이야기를 나눴다.

그룹 AOA 지민 . '정오의 희망곡 김신영입니다' 유튜브 캡쳐

한 청취자가 "작년 가을 '짧은 치마'가 11년 만에 챌린지로 역주행했을 때 어떤 기분이었냐"고 물었다.

그러자 지민은 "감사하게도 그걸 또 챌린지로 만들어주셨다. 가창료가 정말 두둑히 들어오더라"고 했다.

그는 "너무 행복했다. 갑자기 큰 용돈이 생긴 느낌이었다"고 했다.

MC 김신영이 "'짧은 치마 챌린지'가 없었다면 이번 앨범도 없지 않냐"고 묻자 지민은 "물론이다. 그 돈으로 이번 앨범이 나온 것"이라고 말했다.

'짧은 치마 챌린지'는 '짧은 치마' 안무를 따라 추는 숏폼 댄스 챌린지다.

지난해 이 노래와 골반 안무, '내 골반이 멈추지 않아'라는 유행어는 소셜 미디어에서 트렌드로 자리 잡으며 발매 11년 만에 역주행했다.

한편 지민은 지난 10일 신곡 'WYA'를 발매했다.

<뉴시스>

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