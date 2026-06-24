軍, 어젯밤 철원서 북한군 1명 신병 확보…귀순의사 밝혀(종합)

합동참모본부는 지난 23일 밤 중부전선 군사분계선(MDL)을 넘어온 북한군 1명의 신병을 확보했다고 24일 밝혔다.



합참은 "관련 세부사항에 대해서는 관계기관에서 조사 중"이라고 설명했다.

해당 군인은 귀순 의사를 밝힌 것으로 알려졌다.



귀순 북한군이 남하한 지역은 강원도 철원군 일대이며, 군은 MDL을 도보로 넘어온 해당 군인에 대해 전날 오후 10시께 비무장지대(DMZ) 남측 지역에서 유도 작전을 벌여 신병을 확보한 것으로 전해졌다.



해당 군인은 남성이며 계급 등은 알려지지 않았다. 현재까지 북한군의 관련 특이 동향은 없는 것으로 알려졌다.



최근 북한은 남북 '적대적 두 국가' 방침에 따라 MDL 이북 지역에서 불모지 작업, 전술도로 구축, 철조망 및 지뢰 설치 등 국경선화 작업을 벌이고 있다.



이번 귀순이 발생한 지역에서도 MDL 이북에서 북측의 국경선화 작업이 진행 중이었던 것으로 전해졌다.



이재명 정부 출범 후 귀순 사례는 이번이 네 번째이며, 군인 귀순은 두 번째다.



앞서 지난해 10월 북한군 1명이 중부전선 군사분계선(MDL)을 넘어와 귀순 의사를 밝혔고, 군은 신병 확보 후 관계기관에 넘겼다.



이 밖에 남성 주민 1명이 지난해 7월 3일 중서부 전선 MDL을 넘어왔고, 같은 달 31일 또 다른 남성 주민 1명이 한강 중립 수역의 중간선 이남 지역에서 구조됐다.

<연합>

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