제주도의회 상임위원회 7개→8개로 재편…미래경제산업위 신설

7월 1일 개원하는 13대 제주도의회에 미래경제산업위원회가 신설된다.

제주도의회는 24일 제450회 임시회 제1차 본회의에서 ‘제주도의회 위원회 및 교섭단체 구성과 운영에 관한 조례 일부개정안’을 재석의원 37명 중 찬성 24명, 반대 12명, 기권 1명으로 가결했다.

제주도의회 본의회장. 제주도의회 제공

개정안은 상임위를 7개에서 8개로 확대하는 방안을 담고 있다.

의회운영위원회와 행정자치위원회, 보건복지안전위원회, 환경도시위원회, 문화관광체육위원회, 교육위원회는 현행대로 유지하고 농수축경제위원회는 농수축위원회와 미래경제산업위원회로 분리된다.

신설하는 미래경제산업위는 경제·노동·기업·투자를 총괄하는 경제활력국과 에너지·디지털·미래신산업을 담당하는 혁신산업국을 관장하게 된다.

농수축위원회는 1차 산업을 담당하는 농축산식품국과 해양수산국을 맡는다.

아울러 ‘제주도 행정기구 설치 및 정원 조례 일부개정조례안’도 가결되면서 상임위 확대에 따른 4급 전문위원과 연구위원 정원을 늘릴 수 있는 근거도 마련됐다.

이들 조례안은 13대 제주도의회가 개원하는 7월 1일부터 시행된다.

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