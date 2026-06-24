'강제 팔굽혀펴기' 피해 병사 모친, 국방부에 "철저 수사" 촉구

군 간부의 강압적인 팔굽혀펴기로 인해 근육이 녹는 상해를 입은 육군 15사단 병사의 가족들이 철저하고 공정한 진상 규명과 함께 가해자에 대한 엄중 처벌을 요구하고 나섰다.



피해 병사 가족은 24일 국방부를 찾아 사건 발생 이후 온오프라인에서 받은 4천500여명의 엄벌 촉구 서명서와 공정한 수사 등을 촉구하는 민원서를 제출했다.

치료받는 병사 모습(왼쪽)과 오프라인 엄벌 촉구 서명운동 모습. 피해 병사 가족 제공

피해 병사의 어머니는 민원서에서 "가해 간부의 행위는 단순한 훈련 지도 과실이 아니라 복합적이고 중대한 위법 행위"라며 "특히 고통 호소를 반복적으로 묵살한 행위는 고의성과 방임을 입증하는 핵심 사실"이라고 주장했다.



어머니는 "사건 은폐나 축소 없이 가해 행위 경위와 고통 호소를 묵살한 경위 등 사건 전모를 철저히 수사하고, 피해 병사와 그 가족에게 수사 과정과 결과를 투명하게 공개해야 한다"고 촉구했다.



이어 "가해 간부는 군형법상 가혹행위와 형법상 상해죄 등 관련 법령이 정한 최고 수준의 처벌이 이뤄져야 한다"며 "솜방망이 처벌이나 내부 징계로의 축소는 절대 용납할 수 없다"고 강조했다.



어머니는 "아들은 현재까지도 신체적·정신적 회복이 완료되지 않은 상태에서 잔여 복무를 이어가고 있다"고 호소했다.



그러면서 잔여 복무 기간 가해 간부와 관련자로부터의 완전한 격리와 2차 피해·보복·불이익 방지를 위한 국방부 차원의 보호 조치, 외상 후 스트레스 등 정신건강 회복을 위한 전문 상담 지원 등을 요구했다.



또 유사한 피해가 반복되지 않도록 전군 차원의 실태 점검과 제도 정비가 필요하다고 했다.



어머니는 "국가를 믿고 아들을 군에 보냈고, 국가는 아들을 안전하게 지킬 의무가 있었으나 이번 사건은 그 의무가 현장에서 처참하게 저버려진 결과"라고 토로했다.



그러면서 "잘못을 저지른 자가 그에 합당한 책임을 지고, 이 아픔이 다른 누군가의 아들에게 되풀이돼서는 안 된다"며 "국방부가 사건을 엄중하고 공정하게 처리함으로써 국군이 장병 생명과 인권을 진심으로 보호하는 조직임을 행동으로 보여주기를 강력히 촉구한다"고 했다.



철원군 15사단에서 복무 중인 A 상병 측에 따르면 문제의 가혹행위가 벌어진 건 지난 3월 9일이다.



체력단련실에서 팔굽혀펴기하고 있던 A 상병에게 B 중사는 "그렇게 깔짝이지 말고 내려가라"며 A 상병의 등 위에서 활동복 상의를 움켜잡고는 들어 올렸다 내리며 '강제 팔굽혀펴기'를 반복했다.



극심한 신체적 한계를 느낀 A 상병이 "저 너무 힘듭니다. 간부님", "이건 아닌 것 같습니다"라며 여러 차례 중단을 요청했으나 B 중사는 멈추지 않았고, 결국 A 상병은 100회에 가까운 팔굽혀펴기를 했다.



이후 양팔에 극심한 통증을 느낀 A 상병은 '콜라색 소변'을 봤으며, 검사 결과 근육효소(CK·크레아틴키나아제) 수치가 정상 수치의 수백 배에 달하는 7만7천380까지 치솟는 것으로 나타나 '횡문근융해증' 진단을 받고 2주간 입원 치료를 받았다.

<연합>

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