오세훈 “국민의힘, 원내 중심 정당으로 바뀌어야… 미국은 당대표 없다”

오세훈 서울시장은 24일 “국민의힘이 원내 중심 정당으로 바뀌어야 한다. 그래야 불필요한 갈등이 최소화된다고 생각한다”고 밝혔다.

오 시장은 이날 오전 국회 의원회관에서 열린 국민의힘 의원 연구모임 미래혁신포럼 세미나에 강연자로 나서 “세계적인 정치 현상을 정리해 보면 미국 같은 경우 원내 정당이지 않나. 당대표가 별도로 없다”며 이같이 말했다.

오세훈 서울시장이 24일 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 대한민국 미래혁신포럼 제9차 세미나에서 '6.3 지방선거 진단과 향후 과제 - 보수가치의 회복과 미래'를 주제로 특강을 하고 있다. 뉴스1

오 시장은 “모든 사회 현상에 당대표가 관여하는, 정쟁이 일상화돼 있다”라며 “건전한 정책 경쟁으로 가면 좋은데 모든 게 다 이념화 정치화돼 불필요한 왜곡이 생긴다”라고 지적했다. 이어 “굳이 당대표가 필요한가, 원내대표면 충분히 당이 운영되고 법 개정으로 해결될 수 있다는 그런 생각을 초선 의원 오세훈 때 했었다”고 설명했다.

그는 “싸움을 잘하는 사람들이 정치적 이익을 얻고 정치적으로 더 오래 생존하는 그런 정치 풍토, 싸움에 능한 사람이라는 것을 드러내 놓고 국민께 다가가는 것은 아이들 보기에도 부끄러운 일”이라며 “정치적 실리는 챙길 수 있겠지만 그런 마음가짐이 마음 한편에 남아 있어야 한다”고 강조했다.

그는 당 상황을 어떻게 평가하느냐는 질문에 “많은 오피니언 리더들이 해법을 주는데 되지 않고 있는 답답한 현실 때문에 질문을 준 것 같다”라고 답했다. 최근 사퇴론이 불거지고 있는 장동혁 대표 거취 문제를 겨냥한 것으로 해석된다.

그러면서도 “뭐든지 서둘러서 되는 일은 없다고 생각한다”라며 “불필요하게 서두르다가 부작용만 많이 생기는 그런 변화와 혁신은 당 구성원과 의원들이 바라는 변화가 아닐 거라고 생각한다”고 부연했다.

오 시장은 “많은 구성원들이 동의하는 상태에서, 피 흘리는 사람 없이, 마음의 상처 입는 분들의 숫자를 최소화하면서 해법을 모색할 수 있다면 그게 좋은 해법”이라며 “그런 의미에서 당분간은 지켜볼 필요가 있다고 생각한다”고 했다. 아울러 “그동안 지혜롭게 당을 잘 운영해 온 중진 의원들이 이제야말로 무게감 있게, 책임감 있게 역할을 해야 할 시기”라고 강조했다.

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