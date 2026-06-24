정청래, ‘개혁’ 앞세워 연임 도전 “李정부, 중도실현 주창하나, 개혁 멈출 수 없어”

더불어민주당 정청래 대표가 24일 당대표직 사퇴를 선언하며 8·17 전당대회 연임 도전을 공식화했다. 정 대표는 “개혁의 엔진을 멈추지 않겠다”며 검찰개혁과 1인1표제 등 대표 재임 시절 성과를 전면에 내세웠다. 강성 지지층의 호응도가 큰 의제를 앞세워 ‘당심’을 선점하겠다는 전략으로 풀이된다.

정 대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의 말미에 “오늘 저의 최고위원 주재 회의는 마지막일 것 같다”며 “저는 오늘 당대표직을 내려놓는다”고 밝혔다. 그는 “저는 오늘 당대표직을 내려놓지만 이재명 정부의 성공을 위해 제가 서 있는 위치에서 최선을 다하겠다”며 “오직 민심, 오직 당심만 보고 저의 길을 가겠다”고 말했다.

더불어민주당 정청래 대표가 24일 국회에서 열린 최고위원회의에서 대표직 사퇴 의사를 밝힌 뒤 차량으로 이동하고 있다. 연합뉴스

정 대표는 차기 당권 도전의 명분으로 ‘개혁 완수’를 내세웠다. 그는 “저는 강력한 개혁 당대표의 깃발을 올렸다”며 “당원 주권 정당, 1인 1표, 검찰·언론·사법개혁 어느 것 하나 쉬운 것이 없었다”고 말했다. 이어 “강력한 개혁에는 강력한 저항이 따른다. 당 안팎의 저항으로 하루도 편할 날이 없었지만 말 없이 묵묵히 일했다”며 “이재명정부는 중도 실현을 주창하지만, 한시도 개혁의 과제를 멈출 수 없다”고 강조했다.

당원 주권 강화 성과도 전면에 내세웠다. 정 대표는 “전국에서 만난 많은 사람들이 저에게 제일 많이 하시는 말씀이 ‘1인 1표제 해 주셔서 감사합니다’”라며 “‘검찰 개혁 꼭 해 주세요’라고 말씀하신다. 국민과 당원의 절절한 바람을 알고 있다”고 말했다.

정 대표는 “행동하는 양심, 김대중 대통령의 동교동 사저가 있는 마포구 국회의원”이라며 “김대중 대통령이 저의 정신적 지주”라고 말했다. 이어 “저는 노무현 키즈”라며 “문재인 대통령의 가슴 벅찬 평양 능라도 경기장 연설을 잊을 수가 없다”고 했다. 노 전 대통령과 문 전 대통령에 대한 인연을 강조하며 친노(친노무현)·친문(친문재인) 성향의 전통지지층을 끌어안으려는 포석으로 해석된다.

당·청 엇박자 논란을 의식한 듯, 정 대표는 이날 연설에서 이재명 대통령을 36차례 언급하며 정치적 연대감을 부각했다.

더불어민주당 정청래 대표가 24일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 당대표직 사퇴 발표를 한 뒤 자리를 떠나고 있다. 세계일보 자료사진

그는 “업강부약 대동세상을 꿈꾸는 이재명 대통령은 저의 동기이자 전우”라며 “꼭 성공시켜야 할 우리의 대통령”이라고 말했다. 이어 “저는 이재명 당대표 시절 최고위원이었다”며 “윤석열 검찰 독재 정권의 야당 탄압, 정적 제거, 이재명 죽이기에 맞서 이재명 대표의 가장 옆자리에서 함께 싸웠다”고 했다. 그러면서 “누가 뭐래도 이재명 대통령을 끝까지 지킬 사람은 저 정청래”라고 거듭 강조했다.

정 대표는 6·3 지방선거 결과를 언급하며 당의 통합과 연대 필요성도 제기했다. 정 대표는 “6·3 지방선거는 단결하면 승리하고 분열하면 패배한다는 교훈을 남겼다”며 “총선 승리, 정권 재창출을 위한 통합과 연대를 진지하게 고민해야 한다. 필요하면 결선투표제 도입도 고민하고 연구해야 한다”고 말했다.

민주당은 오는 8월 17일 전당대회를 열고 차기 당대표를 선출할 예정이다. 정 대표는 이날 대표직 사퇴와 함께 연임 도전을 공식화하며 본격적인 당권 레이스에 뛰어들었다. 김민석 국무총리와 송영길 의원도 사실상 출마 의사를 밝히며, 이번 전당대회는 3파전 구도로 전망된다.

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