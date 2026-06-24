옷에 묻은 볼펜 자국, 문지르면 더 번져…물파스 하나면 ‘싹~’

학교에서 공부할 때나 직장 생활을 하면서 셔츠 주머니에 넣어뒀던 볼펜이 터지거나 글씨를 쓰다가 실수로 소매나 옷에 볼펜 잉크가 묻어 난감했던 상황을 경험한 사람들이 많을 것이다.
볼펜 자국은 일반 세탁만으로는 잘 지워지지 않지만 올바른 방법을 사용하면 옷의 손상을 최소화하면서 깨끗하게 제거할 수 있다.
특히 볼펜 잉크의 종류와 옷감의 종류에 따라 제거 방법이 달라지기 때문에 이를 꼼꼼히 살펴보는 것이 좋다.
옷에 묻은 볼펜 자국, 왜 안 지워질까
볼펜은 펜촉 끝에 달린 작은 금속 볼이 종이와 마찰하며 굴러갈 때 잉크 저장소의 잉크를 묻혀 배출하는 원리로 작동한다.
볼펜 잉크에는 액체 또는 점성이 있는 염료와 용제(염료를 녹이고 점성을 조절하는 성분)가 포함돼 있다. 이 때문에 옷에 묻으면 섬유 깊숙이 스며들어 쉽게 지워지지 않는데다 시간이 지날수록 섬유와 결합해 제거가 더욱 어려워진다.
수성 볼펜은 물이나 알코올에 비교적 잘 녹지만, 유성 볼펜은 물에 녹지 않는 염료와 기름 성분이 포함돼 있어 제거가 더 어렵다.
수성 볼펜인지 유성 볼펜인지에 따라 지우는 방법도 다르기 때문에 이를 잘 숙지하고 세탁을 하는 것이 좋다.
물파스·알코올 등으로 지우는 게 좋아
볼펜 잉크가 옷에 묻었다고 무조건 문지르면 오히려 얼룩이 번질 수 있기 때문에 문질러 지우려 하거나 물과 세제를 묻혀 비비는 시도는 삼가는 것이 좋다.
먼저 마른 천이나 휴지로 얼룩 부위를 가볍게 눌러 잉크가 더 번지는 것을 막는 것이 좋다.
특히 유성 잉크는 물만으로 제거하기 어렵기 때문에 무리하게 문지르지 않는 것이 좋다.
그리고 볼펜 잉크를 녹일 수 있는 물파스나 소독용 알코올(에탄올), 손소독제 등을 준비한다.
위에서 준비한 물파스나 소독용 알코올, 손소독제 등을 활용하면 볼펜 잉크를 비교적 손쉽게 제거할 수 있다.
물파스를 쓸 때는 볼펜 자국이 난 부위에 톡톡 두드려 잉크를 녹여내면 된다. 잉크가 천에 흡수되도록 반복해서 두드린다.
소독용 알코올을 사용할 때는 볼펜 자국 부위에 붓거나 적신 뒤 면봉이나 천으로 지우면 된다. 이 때 얼룩의 바깥쪽에서 안쪽 방향으로 가볍게 톡톡 두드려준다. 손소독제를 사용할 때도 비슷한 방법을 쓰면 된다.
이렇게 해서 잉크가 거의 다 지워졌다면 옷을 찬물로 헹군 뒤 중성세제를 이용해 가볍게 손세탁을 하면 된다.
옷감별로 지우는 법 달라…세탁법 숙지
다만 옷감에 따라 변색이 발생할 수도 있어 눈에 잘 띄지 않는 부분에 먼저 테스트를 하고 볼펜 자국을 지워야 한다.
면이나 폴리에스테르를 사용한 일반 의류의 경우 볼펜 자국 뒷면에 수건을 대고 물파스를 톡톡 두드려 잉크를 녹인 뒤 흐르는 물에 헹구고, 소독용 알코올이나 손소독제를 쓸 경우 화장 솜에 묻혀 얼룩 부위를 살짝 눌러 닦아낸다.
이때 옷감을 문지르면 얼룩이 번질 수 있으니 꼭 수건 위에서 톡톡 두드려 잉크를 빼내야 한다.
실크나 울 등 민감한 소재는 변색이나 손상이 발생할 수 있어 전문 세탁소 이용이 권장된다.
만약 볼펜 자국이 난 지 오랜 시간이 지났다면 가정에서 얼룩을 제거하기 어려울 수 있다. 이때 무리하게 약품을 사용할 경우 오히려 옷감이 손상될 수 있기 때문에 전문 세탁소에 맡기는 것이 좋다.
시간이 지날수록 잉크가 섬유 깊숙이 스며들어 제거가 어려워지는 만큼 얼룩이 생겼다면 가능한 한 빨리 조치하는 것이 좋다.
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