메시 좋아하면 진보, 호날두 좋아하면 보수?…연구 결과 ‘눈길’

축구 역사상 최고의 선수(GOAT)를 둘러싼 논쟁이 정치적 성향과도 관련이 있을 수 있다는 연구 결과가 나와 눈길을 끈다. 리오넬 메시를 선호하는 사람은 상대적으로 진보적인 성향을, 크리스티아누 호날두를 선호하는 사람은 보수적인 성향을 보이는 경향이 확인됐다는 것이다.

최근 싱가포르와 스페인 연구진이 국제학술지 ‘사회 과학 연구 네트워크(SSRN, Social Science Research Network)’를 통해 발표한 연구 ‘정치를 넘어선 정치적 정체성: 26개국의 메시-호날두 선호도’에 따르면, 조사 대상자들의 정치 성향은 두 선수에 대한 선호를 예측하는 가장 강력한 변수 가운데 하나로 나타났다.

연구진은 한국을 포함한 26개국 1만661명 이상을 대상으로 설문조사를 실시했다. 참가자들은 자신이 메시와 호날두 중 누구를 더 선호하는지, 그리고 자신의 정치 성향이 진보와 보수 중 어디에 가까운지를 답했다. 분석 결과 자신을 진보 성향이라고 응답한 사람일수록 메시를 선호하는 비율이 높았다. 반대로 보수 성향 응답자들은 호날두를 더 선호하는 경향을 보였다.

리오넬 메시(왼쪽)와 크리스티아노 호날두. 연합뉴스

연구진은 연령, 성별, 학력, 국가 등의 변수를 통제해도 이같은 경향이 유지됐다고 설명했다. 특히 젊은 층에서 정치 성향과 선수 선호도의 연관성이 더욱 뚜렷하게 나타났다.

국가별 차이도 확인됐다. 한국과 아르헨티나, 스페인, 영국, 미국, 캐나다 등에서는 메시 선호가 우세했다. 반면 포르투갈, 중국, 인도, 말레이시아, 멕시코, 튀르키예 등에서는 호날두를 선호하는 응답자가 더 많았다. 한국은 조사 대상 국가 중에서 메시 선호가 비교적 뚜렷하게 나타난 국가로 분류됐다.

연구진은 이런 현상이 선수의 경기력 때문만은 아니라고 분석했다. 메시는 타고난 재능과 창의성, 팀플레이를 중시하는 이미지가 강한 반면, 호날두는 철저한 자기관리와 노력, 경쟁 정신을 상징하는 인물로 인식되는 경우가 많다는 것이다. 사람들은 자신이 중요하게 생각하는 가치와 비슷한 이미지를 가진 선수에게 더 큰 호감을 느낄 수 있다고 연구진은 설명했다.

다만 연구진은 이번 결과가 메시 팬은 진보, 호날두 팬은 보수라고 단정하는 의미는 아니라고 강조했다. 정치 성향은 수많은 사회·문화적 요인에 의해 형성되며, 이번 연구는 통계적으로 관찰된 경향성을 보여주는 데 목적이 있다는 설명이다.

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