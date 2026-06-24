HMM 선박 2척 호르무즈 빠져나와…유조선은 여수행

HMM[011200] 선박 2척이 호르무즈 해협을 무사히 빠져나왔다.



HMM은 1만6천TEU급 컨테이너선 다온호와 유조선(VLCC) 유니버설글로리호가 호르무즈 해협을 안전하게 벗어나 운항 중이라고 24일 밝혔다.

지난 23일(현지시각) HMM 다온호(1만6000TEU급 컨테이너선)와 유니버설글로리호(VLCC)가 호르무즈 해협을 통과했다. 사진은 HMM의 초대형 원유운반선(VLCC) 유니버설 위너호가 지난 10일 울산항에 입항한 모습. 연합뉴스

다온호와 유니버설글로리호는 미국과 이란의 종전 합의 이후 처음으로 호르무즈 해협을 빠져나온 한국 선박이다.



앞서 해양수산부는 한국 선박 2척이 종전 합의 후 처음으로 호르무즈해협에서 나왔다고 밝혔으나 선원의 안전을 고려해 선사와 선박 이름은 즉시 공개하지 않았다.



지난 2월 말 해협이 봉쇄됐을 때 해협 내 한국 선박은 26척이었으나 유조선과 액화천연가스(LNG) 운반선 각각 한 척이 이란 측과 협의를 거쳐 빠져나와 종전 합의 시점엔 24척이 남은 상태였다.



다온호는 호르무즈해협을 나와 기항지인 오만 소하르로 향했다.



원유 200만 배럴을 실은 유니버설글로리호는 다음 달 15일 전후 여수항에 도착할 것으로 예상된다.



HMM은 호르무즈해협에 유조선 2척, 벌크 화물선 2척, 컨테이너선 1척 등 총 5척이 묶였다가, 피격당해 두바이에서 수리 중인 나무호를 포함해 벌크 화물선 2척만 호르무즈해협 내에 남아있다.



나무호 이외 화물선은 이란 당국에 호르무즈해협 통항 신청을 한 상태다.

<연합>

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