김태술 “예물 주식으로 받아”…75% 수익으로 박하나 반지 사줬다

전 농구선수 김태술이 결혼 예물로 받은 주식 투자로 높은 수익을 올린 사연을 공개했다.

김태술은 23일 방송된 SBS 예능 프로그램 ‘동상이몽 시즌2-너는 내 운명’에 아내 박하나와 함께 출연해 결혼 당시 예물 대신 주식을 선택했던 일화를 전했다.

이날 방송에서 김태술·박하나 부부는 배우 최여진과 사업가 김재욱 부부의 신혼집을 방문했다. 식사 자리에서 주식 이야기가 나오자 최여진은 김태술에게 “예물을 주식으로 받았다더라”고 물었다.

김태술은 “하나한테는 반지를 해줬고, 나는 반지를 안 하니까 예물을 주식으로 달라고 했다”며 “주변에서 반대도 있었지만 결국 그렇게 받았다”고 말했다.

SBS ‘동상이몽 시즌2-너는 내 운명’ 방송화면 캡처

이어 투자 결과에 대해서도 공개했다. 김태술은 “3분의 1은 안정적인 곳에 투자했고 나머지는 공격적으로 투자했다”며 “공격적으로 투자한 쪽이 많이 올라 수익률이 75% 정도 됐다”고 밝혔다.

예상보다 큰 수익을 거둔 뒤 아내를 위한 선물도 잊지 않았다고 했다. 김태술은 “주가가 오른 뒤 바로 정리했다. 그날 바로 하나에게 반지를 하나 더 사줬다”고 말해 출연진의 놀라움을 자아냈다. 이를 듣던 방송인 김구라는 “선견지명이 있었다”라며 감탄하기도 했다.

김태술은 선수 시절부터 투자에 관심이 많았던 것으로 알려졌다. 과거 방송과 인터뷰 등을 통해 부동산과 금융 투자에 꾸준히 관심을 가져왔다고 밝혔으며, 은퇴 이후에는 성공적인 자산 관리 사례로 여러 차례 언급됐다.

특히 서울 강남권 건물을 보유한 사실이 알려지며 서장훈에 이어 농구선수 출신의 강남 건물주라는 수식어를 얻기도 했다.

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