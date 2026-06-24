[속보] 해수부 “호르무즈 내 한국 선박 추가로 해협 통과 중”

미국과 이란의 종전 합의 이후 두 척의 한국 선박이 호르무즈 해협을 통과한 데 이어 또 다른 한국 선박들이 해협을 빠져나오고 있다.

지난 17일(현지 시간) 이란 반다르아바스 인근 호르무즈 해협에 화물선과 상선들이 정박해 있다. 반다르아바스=AP/뉴시스

해양수산부는 24일 “호르무즈 해협 내측에 대기 중이던 우리 선박 중 일부 선박이 해협을 통과하기 위해 항해를 재개했다”고 밝혔다.

이어 “현재까지 선박이 위험 구역을 통항하고 있는 점과 선원의 안전 및 선사의 입장을 고려해 선박 통항 관련 구체적인 정보는 공개할 수 없다”고 덧붙였다.

중동 전쟁으로 지난 2월 말부터 폐쇄된 호르무즈 해협에 발이 묶여 있던 선박들은 최근 미국과 이란의 종전 합의 이후 잇따라 해협을 빠져나오고 있다.

종전 합의 당시 해협 내 선박은 모두 약 500척이었고, 이 가운데 한국 선박은 24척이었다. 종전 합의 이후 한국 선박 중에선 두 척이 빠져나왔다.

호르무즈 해협 내 한국 선박은 순차적으로 해협을 빠져나올 전망이다. 종전 합의 당시 해협 내 한국 선박 24척 가운데 한국이 목적지인 선박은 네 척 안팎으로 알려졌다.

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