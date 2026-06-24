“위험하지만 사준다”... 학부모 5만 명 울린 스마트폰의 ‘웃픈’ 현실

국내 학부모 대다수가 미성년 자녀들의 스마트폰 사용에 대해 제한을 해야한다고 생각하고 있다. 게티이미지뱅크

국내 학부모의 절대다수가 미성년자의 스마트폰 사용을 제한해야 한다고 생각하는 것으로 나타났다. 스마트폰의 부작용을 심각하게 우려하면서도, 연락과 안전 때문에 어쩔 수 없이 사주는 모순된 현실이 설문조사로 확인됐다.

24일 국회 교육위원회 위원장인 더불어민주당 김영호 의원이 서울·인천·경남 소재 초·중·고 재학생 학부모 5만2000명쯤을 조사했다. 그 결과 응답자의 98.1%가 “미성년자의 스마트폰 사용에 일정한 제한이 필요하다”고 답했다.

◆ 학부모 97% “유해 콘텐츠 노출 위험 심각”

학부모들이 느끼는 스마트폰의 부작용은 위험 수위에 도달했다. 거의 모든 학부모가 자녀의 스마트폰 사용으로 인해 발생하는 문제를 정면으로 응시하고 있다.

가장 큰 우려는 유해 정보 노출이다. 학부모의 97.5%가 “유해 콘텐츠나 부적절한 정보 노출 위험을 높일 수 있다”고 지적했다. 학습 방해와 통제 불능도 심각한 문제로 꼽혔다. “학습 집중을 방해할 가능성이 크다”는 응답은 96.0%에 달했다. “사용 시간을 스스로 조절하기 어렵다”(93.9%)거나 “가족 간 갈등의 원인이 된다”(90.4%)는 답변도 압도적인 비율을 차지했다.

◆ 5살 전에 이미 노출... 초등 2학년이면 내 손에

국내 청소년의 스마트폰 보유율은 현재 100%에 육박한다. 문제는 스마트폰을 처음 접하고 개인 기기를 갖게 되는 시기가 지나치게 빨라졌다는 점이다.

한국언론진흥재단 조사에 따르면 국내 어린이의 29.9%가 생후 24개월 이전에 스마트폰을 처음 경험했다. 5살 이전에 노출되는 비율은 무려 71.5%를 기록했다. 개인 스마트폰을 갖게 되는 시기 역시 초등학교 고학년 이전이 60.2%로 과반을 훌쩍 넘겼다. 학부모들이 부작용을 뻔히 알면서도 아이의 안전과 학교생활 때문에 어쩔 수 없이 기기를 사주는 현실이 반영된 결과다.

◆ 숏폼·SNS 차단한 ‘에듀 안심폰’ 대안 부각

스마트폰의 폐해가 깊어지면서 학부모들은 강력한 대안 기기를 원하고 있다. 안전을 지키면서도 중독을 막을 수 있는 새로운 돌파구가 필요한 시점이다.

설문조사 결과 학부모의 92.2%는 “자녀를 보호하면서도 필요한 기능이 지원된다면 제한형 대안 기기를 우선 고려할 의향이 있다”고 밝혔다. 대안 기기를 원하는 이유로는 ‘유해 콘텐츠 노출 방지’(78.6%)와 ‘연락·안전 기능’(63.2%)을 가장 많이 선택했다.

김 의원은 스마트폰을 대체할 학생용 기기인 ‘에듀 안심폰’ 보급을 제안했다. 통화와 안전 앱 등 필수 기능은 강화하되, 숏폼·SNS·게임·익명 채팅처럼 중독성이 큰 기능은 제한하는 기기다. 김 의원은 “이번 결과를 바탕으로 17개 시도교육청과 교사, 학생, 학부모가 참여하는 공청회를 열어 에듀 안심폰의 운영 기준과 현장 적용 가능성을 논의할 계획”이라고 밝혔다.

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