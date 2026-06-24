"8000억 재벌에 교주설까지"…최여진, 남편 둘러싼 소문의 진실

배우 최여진이 자신과 남편을 둘러싼 황당한 가짜뉴스에 대해 직접 해명했다.

최여진은 지난 23일 방송된 SBS TV 예능물 '동상이몽 시즌2-너는 내 운명'에서 "결혼 후 가짜뉴스로 고생을 많이 했다"며 심경을 밝혔다.

이날 방송에서 최여진은 남편 김재욱을 둘러싼 '8000억 원 재벌설'에 대해 "그러다 재벌설, 교주설이 난다"며 소문을 일축했다.

과거 불거졌던 이혼설에 대해서도 억울함을 토로했다.

최여진은 "지난해 겨울 반려견 두 마리를 잃고 SNS에 올린 글 때문에 '결혼 6개월 만에 이별'이라는 이혼설이 났다"고 말했다.

이어 "신혼집 공사 중 카라반 생활을 한 것을 '노숙'이라 표현했더니, 이로 인해 이혼했다는 가짜뉴스가 돌기도 했다"며 황당해했다.

최여진은 지난해 6월 7세 연상의 스포츠 사업가 김재욱과 결혼했다. 만남 시기를 둘러싼 일각의 오해에 대해서는 "남편이 전처와 이혼한 지 2~3년 후에 만난 것"이라고 방송을 통해 바로잡았다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지