제아 김태헌, 코 성형 후 "페이스 인식 안 된다"

그룹 제국의아이들 출신 김태헌이 "성형 후 핸드폰 페이스 인식이 안 된다"고 했다.

김태헌은 23일 유튜브 채널 '넥스트태헌'에서 코 수술 전후 모습을 공개했다.

김태헌은 "드디어 버킷리스트 중 하나를 하러 왔다. 멋진 모습으로 다시 돌아오겠다"며 코 성형 과정을 공개했다.

수술 직후 담당 의사는 "사실은 코를 더 멋있게 앞으로 꺼내고 싶었는데 밑에 연골이 작아서 더 당겨오지 않았다. 그냥 제 개인적인 아쉬움"이라며 "수술은 잘 끝났다"고 했다.

일주일 김태헌은 달라진 모습으로 다시 병원을 찾았다.

의사는 "센터도 아주 잘 맞는다"고 하자 김태헌은 "너무 수술이 잘돼서 그런지 페이스 인식이 안 된다"고 말했다.

이어 김태헌은 "코 수술을 하고 제 자신을 꾸미는 것에 대해서는 후회 없는 일주일이었던 거 같다"고 했다.

한편 김태헌은 과거 배달·물류센터·공사장·요식업 등 다양한 아르바이트를 하며 생활고를 이겨낸 바 있다.

그는 현재 택시 기사로 일하며 유튜브 채널을 통해 팬들과 소통하고 있다.

<뉴시스>

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