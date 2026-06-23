제주삼다수, 깐깐한 뉴요커 입맛 잡는다

청정 제주 화산암반수 ‘제주삼다수’가 미국 동부지역 수출을 본격화하며 깐깐한 뉴요커 입맛을 잡는다.

제주도개발공사는 40t 규모의 제주삼다수 1차 물량을 선적해 출항했다고 23일 밝혔다.

제주삼다수 생산 이미지. 제주개발공사 제공

이번 선적 물량은 미국 동부 중부 주요 거점인 뉴욕과 뉴저지를 중심으로 판매될 예정이다. 뉴욕은 글로벌 소비 트렌드가 빠르게 확산하는 대표 시장으로, 제주삼다수가 미국 동부 소비자와 접점을 넓히는 첫 거점이라는 점에서 의미가 있다.

현지 유통은 미주 최대 아시안 슈퍼마켓 체인인 H마트 동부지역 매장을 통해 이뤄진다. 제주개발공사는 현지 한인 교포는 물론 미국 소비자까지 다양한 소비층을 대상으로 제주 화산암반수의 맑고 깨끗한 물맛과 균형 잡힌 미네랄 성분을 알릴 계획이다.

이번 미국 동부 시장 진출은 제주삼다수가 글로벌 프리미엄 생수 브랜드로서 입지를 넓히는 계기가 될 전망이다. 제주개발공사는 북미 시장 내 판매 거점을 단계적으로 넓혀 나간다는 전략이다.

강성훈 제주도개발공사 사장직무대행은 “미국 동부 시장 진출은 제주삼다수가 글로벌 시장에서 소비자 접점을 넓혀가는 중요한 계기”라며 “해외 유통망을 지속해서 확대해 제주삼다수의 품질과 가치를 더 많은 소비자에게 알리겠다”고 말했다.

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