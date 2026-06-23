경주 찾은 외국인 관광객 57만 육박

올해 경북 경주를 찾는 외국인 관광객이 큰 폭으로 증가하면서 국제관광도시 경주의 위상이 한층 높아지고 있다.

경주시가 한국관광데이터랩 조사를 분석한 결과 올해 1월부터 5월 말까지 경주를 방문한 전체 관광객은 2154만 4399명으로 집계됐다고 23일 밝혔다.

이는 지난해 같은 기간 2007만 4196명보다 7.1%인 147만 203명 증가한 수치다.

경주 동부사적지에서 외국인 관광객들이 꽃을 감상하며 봄 정취를 만끽하고 있다. 경주시 제공

특히 외국인 관광객 증가세가 두드러졌다. 같은 기간 경주를 찾은 외국인 관광객은 56만 9357명으로 지난해 48만 1195명보다 8만 8162명 늘어 18.3%의 증가율을 기록한 것이다.

경주시는 APEC 정상회의를 계기로 경주의 국제적 인지도가 크게 높아지면서 외국인 관광객 유입도 증가하고 있는 것으로 분석했다.

실제로 지난해 경주를 찾은 외국인 방문객은 138만 명에 달했다.

국가별로는 중국인 방문객 비율이 18.9%로 가장 높았고, 대만(8.9%), 일본(6.2%), 미국(5.5%), 필리핀(5.0%), 인도네시아(4.4%), 러시아(4.1%), 베트남(3.9%), 홍콩(3.1%) 등이 뒤를 이었다.

경주 동부사적지에서 외국인 관광객들이 첨성대를 배경으로 산책을 즐기고 있다.

중국·대만·일본 등 동아시아권은 물론 미국과 동남아시아 국가 관광객 비중도 꾸준히 늘면서 관광시장 다변화 흐름이 나타나고 있는 것이다.

게다가 종전의 단체관광 중심에서 벗어나 개별 자유여행객(FIT) 비중도 확대되면서 지역 상권과 숙박업계 전반에도 긍정적인 효과가 나타나고 있다.

이에 경주시는 '포스트 APEC 글로벌 관광정책'을 통해 외국인 관광객 유치 확대에 본격 나설 방침이다.

역사문화유산과 첨단 디지털 기술을 결합한 '세계 10대 글로벌 메타 관광도시' 도약을 비전으로 외국인 관광객 200만 명 유치와 평균 체류기간을 현재 1.8일에서 3일로 늘리는 것을 목표로 다양한 정책을 추진할 예정이다.

경주 황룡사지 일대에서 외국인 관광객 커플이 유적지를 둘러보고 있다.

이를 위해 APEC 레거시 관광콘텐츠 개발, 다국어 관광서비스 확대, 국제관광박람회 참가, 해외 팸투어 운영, 체류형 관광프로그램 활성화, 스마트 관광서비스 구축 등을 추진한다.

주낙영 경주시장은 "차별화된 역사문화 콘텐츠와 관광 인프라를 지속적으로 확충해 세계인이 찾는 글로벌 관광도시로 도약할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

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