제9대 포항시의회 폐원… 4년 의정활동 마무리

경북 포항시의회는 지난 19일 오전 제9대 포항시의회의 마지막 임시회인 제330회 임시회 제2차 본회의를 끝으로 4년간의 활동을 마무리했다고 23일 밝혔다.

이날 시의회는 포항시가 제출한 제1회 추경예산안 3조2480억 원(일반회계 2조8626억원, 특별회계 3854억 원)에 대해 원안가결하고, 포항시 건설공사 부실방지 조례 일부개정조례안을 포함한 총 33건의 안건을 처리하며 제9대 포항시의회의 공식 의사일정을 모두 마쳤다.

제9대 포항시의원 전체 사진. 포항시의회 제공

2022년 7월 '신뢰받는 의정, 힘이 되는 의회'를 목표로 출범한 제9대 포항시의회는 지역 주력산업의 위기, 국내외 경제불황, 인구 감소, 힌남노 피해 등 어려운 여건 속에서도 시민의 대의기관으로서 입법·예산심의, 시정 감시 등 그 본연의 역할에 충실하며, 적극적인 현장 의정활동과 전문적인 정책연구로 포항의 미래 비전을 제시하며 포항시의 발전과 시민의 행복 구현을 위해 쉼 없이 달려왔다.

◆활발한 입법활동과 내실있는 의안 심사

시의회는 2022년 7월 제295회 임시회부터 올해 6월 제330회 임시회까지 36회기, 총 384일 동안 조례안 404건, 예산안·결산 41건, 동의·승인안 242건 등 총 968건의 안건을 심사·처리하며 활발한 입법활동을 펼쳤다.

이 중 의원발의 조례는 포항시 군용비행장, 군사격장 소음대책지역 및 인근지역 주민 지원에 관한 조례안, 포항시 어린이 통학로 교통안전을 위한 조례안, 포항시 난임부부 시술비 지원 조례안, 포항시 대상포진 예방접종 지원에 관한 조례안, 포항시 노인 등 대중교통 이용지원에 관한 조례안, 포항시 공공심야약국 운영 지원 조례안, 포항시 청년 및 신혼부부 임대주택 지원 조례안 등 총 112건으로 생활밀착형 조례를 직접 발의해 시민의 복리 증진을 위해 힘 써왔다.

◆견제와 감시, 의회 본연의 역할 충실한 수행

3회의 행정사무감사, 41건의 시정질문, 201건의 5분 자유발언, 포항시와의 소통간담회 정례화 등을 통해 시정에 대한 건전한 비판과 함께 효율성 있는 대안·방향을 제시하는 한편 주요사업에 시민이 뜻이 올바르게 반영되도록 노력했다.

특히 시내버스 공익감사 관련 긴급 간담회 개최, 포항시 공무원의 시유재산 공금횡령 사건 관련 행정사무조사 실시, 형산강 마리나 계류장 조성사업에 대한 공익감사 청구 등을 통해 포항시 행정 전반을 두루 살피고 시정에 대한 견제와 감시는 물론 지역발전을 위한 다양한 방안과 대안도 제시해 왔다.

◆건의·결의문 채택을 통한 민의 대변 및 지역 현안 해결 몰두

시의회는 2022년 개원 후 곧바로 포스코지주사·미래기술연구원 포항이전 및 상생협력 특별위원회를 구성해 포스코지주사와 미래기술연구원의 포항이전을 이끌어냈고, 포항시 이차전지 국가첨단전략산업 특화단지 지정 건의안, 포스텍 연구중심의대 설립 촉구 결의안, 경북 바이오·백신산업 특화단지 지정 촉구 결의안을 통해 제2의 영일만의 기적을 준비하고 있는 포항시의 발전을 위해 최선을 다해왔다.

아울러 태풍 힌남노 피해 지역산업 정상화를 위한 ‘산업위기선제대응지역’ 지정 결의안, 포항 철강산업 위기극복을 위한 산업위기대응특별지역 지정 촉구 결의안, 미국 철강제품 관세부과에 따른 철강산업 위기 범정부 공동대응 촉구 결의안, 포항 촉발지진 정신적 피해 손해배상 소송에 대한 공정한 판결과 국가 책임이행 촉구 결의안, 군소음 피해지역 차별 철폐 및 공정보상에 대한 촉구 결의안 등을 채택해 정부, 국회 등에 다각적 지원과 해결 노력을 강력하게 촉구하는 등 적극적으로 시민의 목소리를 대변하고자 노력해 왔다.

◆공부하는 의회상 정립을 통한 의정활동 효율성·전문성 제고

시의회는 전체 의원을 대상으로 조례 제정, 예·결산 검토, 행정사무감사기법 등 의정역량 강화 교육을 실시했으며, 의원들의 자발적인 참여로 총 8개의 의원연구단체가 구성돼 지방자치 발전, 유소년스포츠, 해양환경·관광발전, 기업 정주화, 해양 환경, 의회 역량강화, 신재생에너지 등 지역 주요 현안에 대한 적극적인 연구활동으로 실효성 있는 정책대안을 모색하는 한편 정책역량과 전문성을 높이고자 힘썼다.

이와 함께 2022년 정책지원관 제도가 도입됨에 따라 9명의 정책지원관을 채용해 의원들의 의정활동을 지원함으로써 의정활동 전문성 및 정책역량 강화를 위한 노력도 아끼지 않았다.

◆현장 중심의 의정활동 전개 및 시민 소통 강화

시의회는 각 상임위별로 주요 사업장을 발로 뛰며 사업의 타당성 과 개선방안을 모색하는 등 현장에서 답을 찾는 의정활동을 펼치는 한편 힌남노 긴급복구활동 전개, 무료급식소 봉사활동 정례화, 철강산업 위기 극복 캠페인 개최 등을 통해 시민의 어려움을 함께하며 나눔과 사랑의 실천에 앞장서는 따뜻한 의회상 정립에 힘썼다.

또한, 시의회는 시민과 소통하는 열린의회 구현을 위해 본회의장 방청 활성화, 유튜브 채널 개설 및 본회의 생중계, 본회의 수어통역서비스 도입하고 행정사무감사 시민제보와 주민조례청구제도 활성화를 위한 홍보 등을 통해 시민의 직접 민주주의 실현을 위한 노력도 아끼지 않았다.

김일만 의장은 “지난 4년간 포항시의회가 진정한 시민의 대의기관으로 소임을 다할 수 있도록 아낌없는 성원과 관심을 보내주신 시민 여러분께 감사드린다”며, “새롭게 출범하는 제10대 포항시의회는 제9대 의회가 쌓아온 경험과 성과를 밑거름 삼아 더욱 성숙하고 완성된 의회가 되길 기대한다”고 말했다.

한편, 시의회는 7월 3일 제10대 의회의 첫 회기인 제331회 임시회를 열고 전반기 의회를 이끌어갈 의장·부의장을 선출할 예정이다.

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