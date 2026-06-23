포항시, 산업 AI 솔루션 실증·확산 지원사업 공모 선정

경북 포항시는 산업통상부가 추진하는 ‘산업 AI 솔루션 실증·확산 지원사업’ 공모에 최종 선정돼 국비 21억원을 확보하고 지역 철강산업 제조 공정의 생산 경쟁력 확보에 나선다고 23일 밝혔다.

이번 사업은 제조 현장에 검증된 인공지능(AI) 솔루션을 적용해 생산성을 높이고 산업 경쟁력을 강화하기 위한 것으로, 자동차·조선·반도체·화학·이차전지·철강 6개 분야를 대상으로 추진된다.

포항시청사 전경. 포항시 제공

지난해 이차전지 분야에 에코프로가 선정된 데 이어 올해는 철강 분야에 포항과 구미가 각각 선정됐다.

이번 사업에는 총 44억5000만 원이 투입되며 경북AI혁신본부와 포항테크노파크, 구미전자정보기술원 등이 참여해 올해 6월부터 약 9개월간 사업을 추진한다.

참여 기관들은 검증된 민간 산업 AI 솔루션을 포항과 구미 지역 철강기업에 실증·보급해 현장 적용과 확산을 지원할 계획이다.

주요 사업 내용은 철광석과 니켈 등 원자재 수요 예측을 통한 적정 안전재고 산출, 알루미늄 및 합금철 투입에 대한 실시간 최적 가이던스 제공, 지능형 비전검사를 활용한 냉연강판 등 고속 생산라인의 미세 결함 탐지를 통한 불량 검출 정확도 향상 등이다.

시는 이번 사업을 통해 임금 상승과 산업용 전기요금 인상, 원자재 가격 상승 등으로 어려움을 겪고 있는 철강업계의 생산 효율성을 높이고 중국산 저가 공세에 대응할 수 있는 경쟁력 확보에도 도움이 될 것으로 기대하며 검증된 산업AI 솔루션을 통해 금속제조 산업 문제 해결 및 차후 철강산업 전반의 생산경쟁력 강화에 적용한다는 방침이다.

특히 AI 기반 수요 예측과 공정 최적화, 품질관리 고도화를 통해 생산 비용 절감과 품질 향상, 재고 관리 효율화 등 실질적인 성과를 창출하고, 향후 지역 철강산업 전반의 AI 전환을 촉진하는 계기가 될 전망이다.

이상엽 일자리경제국장은 “이번 지원사업을 통해 철강산업에 첨단 기술을 접목한 AI 솔루션을 적극 활용해 재고 부족 및 과잉을 철저히 방지하고, MES/ERP 연동 및 이력 관리 자동화를 통해 생산 경쟁력이 높은 철강산업단지를 만드는 데 최선을 다하겠다”고 전했다.

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