하나은행, 만 40세 이상 ‘준정년 특별퇴직’ 시행…최대 28개월치 지급

하나은행이 만 40세 이상의 젊은 직원들을 대상으로 올해 하반기 준정년 특별퇴직(희망퇴직) 신청을 받는다.

23일 금융권에 따르면 하나은행은 이날부터 오는 25일까지 사흘간 “하반기 준정년 특별퇴직” 신청 접수를 진행한다.

이번 특별퇴직 신청 대상은 오는 7월 31일을 기준으로 만 15년 이상 근무한 만 40세 이상 일반직원이다. 은행권의 전반적인 세대교체 흐름에 맞춰 희망퇴직 대상 연령층을 만 40세 이상으로 넓혀 전직 기회를 제공한다는 취지다.

조건은 출생 연도와 직급에 따라 차등 적용된다.

1971년~1974년생는 직급에 따라 최대 28개월치의 평균 임금이 지급된다. 이와 함께 자녀 학자금, 의료비, 전직 지원금 등의 추가 복지 혜택도 함께 지원된다.

1975년 이후 출생자는 연령에 따라 최대 24개월치의 평균 임금을 받게 된다.

인사위원회 심의를 거쳐 최종 선발된 특별퇴직자들은 다음 달 말쯤인 7월 31일자로 은행을 떠날 예정이다.

한편, 정례적으로 시행되는 임금피크 특별퇴직도 동시에 진행된다. 대상은 1970년 하반기 출생 직원이며, 출생 월에 따라 차등을 두어 25개월치쯤의 평균 임금이 지급될 예정이다.

하나은행 관계자는 “이번 특별퇴직은 매년 상·하반기 정례적으로 진행되는 준정년 특별퇴직의 일환”이라며 “고연령 직원뿐만 아니라 새로운 커리어 도전을 고민하는 젊은 직원들에게도 합리적인 보상과 함께 전직 기회를 제공하기 위해 마련됐다”고 전했다.

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