멕시코 전공자도 반했다’…영진전문대 외국인 유학생들 ‘K-뷰티’로 꿈 펼친다

한류 열풍을 타고 ‘K-뷰티’의 첨단 기술을 배우기 위해 찾은 외국인 유학생들이 한 학기 동안 갈고닦은 실력을 뽐내며 미래의 꿈을 공유하는 자리를 가졌다.

홍정아(맨 오른쪽) 교수와 외국인 유학생들이 자신의 작품을 들고 단체 기념 촬영을 하고 있다. 영진전문대학교 제공

23일 영진전문대학교에 따르면, 이 대학 뷰티융합과는 전날 교내 정보관 306호에서 ‘K-뷰티 작품 미니 품평회’를 개최했다. 이번 행사는 2026학년도 1학기 종강을 맞아 외국인 유학생들이 그동안의 학습 성과를 공유하고 한국 유학을 결심한 계기와 장래 포부를 소개하기 위해 마련됐다.

이 대학 뷰티융합과에는 일본∙중국∙베트남은 물론 멕시코∙알제리 등 지구 반대편에서 온 유학생까지 포함해 총 26명의 외국인 학생이 재학 중이다. 이들은 체계적인 교육 과정 체계 아래 K-뷰티 전반의 전문 기술과 실무 감각을 익히고 있다. 발표회에서 눈길을 끈 주인공은 멕시코 출신의 카를라 마벨(1학년)씨다.

카를라 씨는 이미 자국에서 코스메톨로지(화장품 및 피부미용학)를 전공한 전공자임에도 불구하고, 전 세계 뷰티 시장을 선도하는 한국식 스킨케어와 최신 기술을 더 깊이 있게 배우기 위해 대구행을 택했다. 카를라 씨는 “한국의 정교한 스킨케어 기술과 라틴 문화권 특유의 화려한 미적 감각을 결합한 독창적인 뷰티 브랜드를 멕시코 현지에 론칭하는 것이 최종 목표”라며 “한국에서 배운 선진 기술을 바탕으로 남미인들의 피부 특성에 맞는 최적의 솔루션을 개발하고 싶다”고 포부를 밝혀 큰 박수를 받았다.

외국인 유학생들이 ‘K-뷰티 작품 미니 품평회’를 열고 있다. 영진전문대학교 제공

아프리카 알제리에서 온 아미나(1학년)씨도 K-뷰티에 대한 남다른 애정을 드러냈다. 아미나씨는 “K-뷰티가 가진 독창적인 예술성과 체계적인 전문성에 매료돼 유학을 결심하게 됐다”고 밝혔다. 이어 “단순히 뷰티 기술을 습득하는 데 그치지 않고 K-뷰티의 문화적 가치를 전 세계에 널리 알리는 글로벌 전문가로 성장하고 싶다”고 당찬 포부를 밝혔다.

이처럼 뷰티융합과는 K-뷰티를 배우기 위해 세계 각국에서 찾아온 유학생들이 꿈을 키우는 글로벌 교육의 장으로 자리매김하고 있다. 학생들은 실습수업은 물론 각종 대회, 봉사활동, 현장실습, 자격증 취득 프로그램 등에 적극 참여하며 전문성을 높이고 있다.

행사를 지도한 홍정아 뷰티융합과 교수는 “유학생들이 K-뷰티 기술뿐 아니라 한국어 능력과 글로벌 감각까지 함께 키우며 성장하고 있다”며 “앞으로도 세계 시장에서 경쟁력을 갖춘 글로벌 뷰티 인재 양성에 최선을 다하겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지