‘통영 60대 여성 살인 사건’…14일째 오리무중, 수사 장기화

경남 통영 한 주택가에서 60대 여성을 살해하고 달아난 용의자 모습이 담긴 수배 전단. 사진=채널A 방송화면 갈무리

주택가 안방에서 60대 여성이 피살된 ‘통영 60대 여성 살인 사건’이 장기화 조짐을 보이고 있다.

23일 경찰에 따르면 사건은 지난 10일 새벽 경남 통영시 도산면 원산리의 한 단독주택에서 발생했다.

사건 당시 A씨는 안방에서 잠을 자던 중 침입한 괴한의 흉기에 찔려 숨졌다. 범인은 A씨를 살해한 뒤 집 안에 있던 손가방 등 금품을 탈취해 도주했다.

피해자의 남편은 같은 시각 본채와 떨어진 별채에서 잠을 자고 있어 화를 면했다.

A씨 남편은 이날 오전 6시 34분쯤 숨진 A씨를 발견해 경찰에 신고했다.

전직 농협 임원의 배우자로 알려진 A씨는 외부 침입에 취약한 농촌 지역 단독주택의 구조적 취약성과 분리된 수면 형태 속에서 무방비로 범행의 표적이 됐다.

통영경찰서는 주택 내부에 설치된 폐쇄회로(CC)TV 실시간 영상 분석을 통해 용의자를 30대에서 40대 사이의 남성으로 압축했다.

영상에 포착된 남성은 야구 모자를 깊게 눌러쓰고 복면으로 눈을 제외한 얼굴 전체를 철저히 가린 상태였다.

범인은 지문 등의 흔적을 남기지 않기 위해 장갑을 착용하는 등 사전에 치밀하게 범행을 준비한 정황이 포착됐다.

하지만 심야 시간대의 어둠을 틈탄 범행인 데다 주택 외부의 도주 경로를 파악할 수 있는 추가적인 단서나 폐쇄회로 영상이 부족해 경찰 수사는 교착 상태에 빠졌다.

경찰은 이번 사건을 단순 절도 목적을 넘어선 인명 살상 행위로 판단하고 강도살인 혐의를 적용해 본격적인 공개수사에 착수했다.

인근 지역에 수배 전단을 배포하고 범인 검거를 위한 신고 포상금을 공고하는 등 가용한 수사력을 총동원하고 있다.

그러나 사건 발생 후 14일이 지난 이날(23일)까지 용의자의 신원조차 파악되지 않고 있다.

이에 주민들의 공포감은 극에 달하고 있다. 통영 지역 온라인 모임 공간에는 야간 통행에 대한 두려움을 호소하는 게시물이 게재됐다.

계획적인 범행 수법과 도주 경로의 공백이라는 이중고를 마주한 경찰의 검거 작업이 지연될수록 해안가 마을 주민들이 체감하는 치안 불안은 더욱 심화할 것으로 보인다.

한편 농촌 및 어촌 지역의 단독주택은 도시 지역 아파트 단지에 비해 사설 보안 시스템이나 주변 폐쇄회로(CC)TV 인프라가 상대적으로 취약하다는 통계적 특성을 지닌다.

특히 범죄 전문가 분석에 따르면 침입 범죄 발생 시 도주 경로가 야산이나 해안도로와 인접한 경우 물리적 추적이 어려워 초기 검거율이 저하되는 경향을 보였다.

이번 사건 역시 도심 외곽의 지리적 환경과 철저한 사전 은폐 기법이 결합되어 수사 장기화의 주된 원인으로 작용하고 있다.

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