대구시, ‘AI∙로봇’으로 섬유산업 살린다…국비 등 158억 투입

대구시가 산업통상자원부 주관 ‘인공지능 전환(AX) 기반 염색∙봉제 실증 테스트베드 구축’ 공모사업에 최종 선정돼 섬유산업의 디지털 변혁을 이끈다.
23일 대구시에 따르면 이번 사업은 노동집약도가 높아 구인난을 겪는 염색 및 패션∙봉제 공정에 인공지능(AI)과 로봇 기반의 자율제조 시스템을 도입해 생산성을 높이는 것이 핵심이다. 대구 한국섬유개발연구원(봉제)과 경기 한국섬유소재연구원(염색)이 공동 추진하며, 올해부터 2030년까지 국비 100억원을 포함해 총 158억원의 사업비를 투입한다.
전통 제직 분야에 강점이 있는 대구시는 이번 사업을 통해 패션봉제 AX 실증 기반을 집중 마련할 방침이다. 현재 대구지역 패션봉제산업은 우수한 기술력을 보유하고도 영세화와 종사자 고령화로 큰 어려움을 겪고 있다. 청년층의 유입마저 끊기면서 숙련기술 단절 위기감도 커진 상태다.
특히 형태가 일정한 부품과 달리 비정형 원단 가공이나 곡선 봉제 등 고난도 작업은 그동안 숙련공의 감각에만 의존해왔다. 시 관계자는 “기술 데이터를 축적하고 AI 학습과 로봇을 도입해 제조 공정을 자동화하는 자율제조 시스템 구축이 매우 시급한 시점”이라며 사업 추진 배경을 밝혔다.
시는 이번 사업의 일환으로 한국섬유개발연구원 내에 지역 봉제∙패션기업들이 활용할 수 있는 ‘AI봉제 자율제조센터’를 구축한다. 이를 통해 AI 기반 패션제품 디자인부터 시제품 제작, 공정 검증, 품질 검사, 현장 적용까지 전 과정을 한 번에 해결하는 ‘원스톱 지원체계’를 마련할 계획이다.
박기환 시 경제국장은 “패션봉제산업의 디지털 전환을 가속화하고, AI·로봇 기반의 제조혁신 생태계를 구축해 지역 섬유패션산업의 경쟁력을 한층 끌어올리겠다”고 강조했다.
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