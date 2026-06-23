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‘李 팬덤 정치’ 따라하는 鄭… 세규합 통해 연임 기반 다지기

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배민영 기자 goodpoint@segye.com

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온라인 발판 지지층 결집 속도

대권도 거머쥔 李 경로 ‘벤치마킹’
鄭, 중대 고비 때마다 ‘딴지’에 글
내부선 연임 움직임 놓고 시각차

‘개딸’ 등 李 팬덤은 李에게만 향해
鄭 팬덤은 민주 전통 지지층 주축
당권 경쟁 땐 노선 경쟁 번질 수도

더불어민주당 정청래 대표가 연임 도전을 앞두고 온라인 지지층 결집에 속도를 내고 있다. 강한 팬덤을 발판으로 당대표 연임에 이어 대권까지 거머쥔 이재명 대통령의 정치 경로를 벤치마킹하는 모양새다. 정 대표의 팬덤은 이 대통령 개인 지지층과 달리 민주당의 전통적 계보와 검찰개혁 강경론에 뿌리를 두고 있다. 당권 경쟁이 본격화할 경우 ‘친명(친이재명) 신주류’와 ‘민주당 전통 지지층’ 간 노선 경쟁으로 번질 수 있다는 전망이 제기된다.

 

정청래 더불어민주당 당대표가 23일 전남 목포 김대중 노벨평화상 기념관에서 열린 특별시민과의 대화 여성 분야 행사에 참석해 발언하고 있다.   뉴스1
정청래 더불어민주당 당대표가 23일 전남 목포 김대중 노벨평화상 기념관에서 열린 특별시민과의 대화 여성 분야 행사에 참석해 발언하고 있다.   뉴스1

23일 정치권에 따르면 정 대표는 전날 딴지일보 게시판에 “검찰개혁의 대원칙은 수사와 기소의 완전한 분리이며 보완수사권 완전 폐지가 정답”이라고 적어 지지자들의 공감을 얻었다. 딴지일보는 김어준씨가 만든 진보 성향의 인터넷신문이다. 노무현·문재인 전 대통령을 지지하는 40·50대 진보 성향 이용자들이 상당수인 것으로 알려졌다. 노 전 대통령의 팬클럽 노사모(노무현을 사랑하는 사람들의 모임)에서 ‘싸리비’라는 별명으로 활동했던 정 대표는 딴지 게시판을 “민심을 보는 척도”라고 할 정도로 중시한다. 딴지일보 창간자인 김씨 역시 유튜브 방송을 병행하며 정 대표와 ‘전략적 동반자’로서의 면모를 보인다.

정 대표는 정치적 고비를 맞거나 결단을 내려야 할 때면 딴지에 글을 올려 지지층으로부터 힘을 얻고자 했다. 6·3 지방선거에서 서울 탈환에 실패해 책임론이 불거진 지난 10일 정 대표는 “결론은 항상 이재명정부의 성공을 위한 다짐과 의지”라며 자신의 고뇌를 압축적으로 드러냈다. 이 대통령이 국무회의를 생중계하듯 의원총회도 생중계했으면 좋겠다는 지지자의 건의를 검토해보겠다는 취지의 글도 공유했다. 정 대표는 10년 동안 1500회 이상, 이틀에 한 번씩 딴지 게시판에 글을 썼다고 밝힌 바 있다.

정 대표의 온라인 행보는 이 대통령이 성남시장과 경기도지사를 거쳐 당대표와 대통령이 된 뒤에도 온라인 소통을 활발히 이어온 모습과 닮아 있다. 이 대통령은 엑스(X)와 페이스북 등을 활용해 지지자들에게 ‘정치적 효능감’을 선사하는 데 주력해 왔다. 이 대통령은 20대 대선 당시 개설된 온라인 팬카페 ‘재명이네마을’에 접속해 안부 인사를 남겨 화제가 되기도 했다. 이 대통령은 이 카페에서 일종의 관리자에 해당하는 ‘이장’이었는데 2024년 12·3 비상계엄 사태 이후 업무에 집중하기 위해 이장직을 스스로 내려놓았다. 이 카페에선 현재 21만4900여명이 회원으로 활동 중이다.

이 대통령과 정 대표가 보유한 팬덤은 온라인 활동이 활발하다는 공통점이 있지만 구성과 방향성에는 일정 부분 차이가 있다. 이 대통령의 팬덤은 20·30대 여성이 중심이 된 ‘개딸’(개혁의딸) 그룹에서 그 범위가 점차 확장돼 성별과 연령대가 폭넓어졌다. 이 때문에 이 대통령 지지층 사이에선 ‘개딸’이라는 명칭이 자신들의 넓어진 저변을 충분히 반영하지 못한다고 보는 시각이 있다. 이들은 이 대통령 개인에 대한 팬덤이 강한 성향을 띠는 것으로 보인다.

반면 정 대표의 팬덤은 김대중·노무현·문재인 전 대통령으로 이어지는 당의 전통적 노선을 따르는 40·50대 지지층이 주축을 이루는 경향이 있다. 특히 검찰 수사 선상에 오른 뒤 서거한 노 전 대통령에 대한 그리움과 미안함을 느끼는 이들은 검찰개혁에 대한 의지가 강한데, 최근 보완수사권 완전 폐지를 강조하고 있는 정 대표가 당의 전통적 노선과 개혁 노선의 선봉에 있다고 보는 것은 이 때문으로 보인다. 정 대표의 “국민주권정부가 탄생할 때까지 김·노·문 전 대통령 지지자들의 피와 땀, 헌신이 있었다”는 발언은 이러한 정서를 대변한 셈이다.

정 대표의 행보를 바라보는 당내 시각은 엇갈린다. 민주당 조승래 사무총장은 채널A에 출연해 “누구는 (출마하면) 된다, 안 된다 가지고 논쟁하는 것은 전당대회의 수준을 떨어뜨리는 것”이라며 정 대표에 대한 연임 저지 움직임을 정조준했다. 한 친명계 인사는 “연임을 한 뒤엔 어떡하겠다는 것인지 모르겠다”며 당청 관계 악화를 우려했다. 다른 민주당 의원은 “정 대표는 어떻게든 연임을 하려 할 것이어서 차기 총선 공천권과 맞물린 경쟁이 격화할 수밖에 없다”고 했다.


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