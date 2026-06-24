[이코노 브리핑] 하나銀, 만 40세 이상 직원 특별퇴직 외

하나銀, 만 40세 이상 직원 특별퇴직

하나은행이 만 40세 이상 직원을 대상으로 특별퇴직(희망퇴직) 신청을 받는다고 23일 밝혔다. 이날부터 25일까지 올해 하반기 준정년 특별퇴직 신청을 접수하는 것으로, 7월 말 기준 만 15년 이상 근무한 만 40세 이상 일반직원 대상이다. 특별퇴직금은 1971∼1974년생에게는 직급에 따라 최대 28개월 치 평균 임금이다. 1975년 이후 출생자는 연령에 따라 최대 24개월 치 평균 임금을 받을 수 있다.

국민銀, 모기지 보험 제한 대출 조이기

KB국민은행이 26일부터 모기지 보험(MCG·MCI) 가입을 제한해 주택담보대출 한도를 축소하는 등 가계대출 문턱을 높인다고 23일 밝혔다. 다른 은행 대출 상환을 위한 대출을 중단하고, 대출 갈아타기로 들어오는 수요도 막는다. 이와 별도로 이날부터 대출 모집법인의 접수 한도도 줄여, 올해 한시적으로 증액했던 접수 한도를 원래대로 되돌렸다.

카카오페이, 증권 100% 자회사 편입

카카오페이가 금융투자업 자회사인 카카오페이증권의 2대 주주가 보유한 지분 전량(주식 291만4652주)을 약 1740억원에 추가 취득하기로 했다고 23일 공시했다. 카카오페이의 카카오페이증권 지분율이 100%가 되는 것으로, 주식 취득 예정일은 다음 달 20일이다. 카카오페이는 2023년 7월 카카오페이손해보험, 지난해 1월 페이민트에 이어 이번에 카카오페이증권을 완전자회사로 품게 된다.

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