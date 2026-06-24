넥슨, 2500억 펀드 출범… K게임 스타트업 키운다

넥슨이 투자 가뭄에 허덕이는 국내 게임 스타트업의 ‘구원투수’로 나섰다. 넥슨은 5년간 2500억원 규모의 대형 민관 합동 펀드를 조성해 인공지능(AI) 시대를 이끌 차세대 게임 개발사들을 지원한다는 계획이다.

경기 성남시 소재 넥슨 사옥. 연합뉴스

넥슨은 23일 스타트업 투자 전담 법인인 ‘넥슨파트너스’를 설립하고 게임 스타트업을 대상으로 장기 투자 프로그램을 본격 가동한다고 밝혔다. 넥슨이 게임 전문 벤처캐피털(VC)인 코나벤처파트너스와 손잡고 출밤한 넥슨파트너스는 첫 행보로 1200억원 규모의 전략 펀드인 ‘코나 글로벌 아이피 투자조합’을 출범시켰다. 이 펀드에는 문화체육관광부 지식재산권(IP) 계정의 모태펀드 600억원이 포함돼 있다.



이번 투자의 핵심은 넥슨과 유통 및 서비스 계약을 맺지 않은 독립 IP에도 과감하게 투자하는 ‘오픈 생태계 모델’이다. 넥슨은 스마트폰 전환기에 모바일을 중심으로 새로운 게임이 대거 탄생했듯 AI 전환기에도 혁신적인 게임 IP가 등장할 것으로 전망하고 있다.



이정헌 넥슨파트너스 대표는 “민관 협력을 통해 초기 자금 공백을 해소하고, AI 전환기를 계기로 탄생할 차세대 글로벌 IP를 발굴하는 장기 생태계 투자 프로그램으로 운영해 나갈 것”이라고 강조했다.

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