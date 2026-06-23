JTBC, 예능 촬영 중단설에 "사실무근…녹화 정상 진행"

JTBC

JTBC가 예능 프로그램 촬영 잠정 중단설을 부인했다.

JTBC 관계자는 23일 뉴스1에 예능 프로그램 촬영이 중단된다는 보도와 관련해 "사실무근"이라며 "예정된 녹화는 정상 진행될 예정"이라고 밝혔다.

앞서 이날 한 매체는 인기 예능인 '냉장고를 부탁해'와 신규 예능 '연애전쟁'을 제외하고 '이혼숙려캠프' '아는 형님' '톡파원 25시' 등이 촬영 중단에 들어선다고 보도했으나, JTBC는 이를 부인했다.

예능 프로그램 촬영 중단설은 JTBC와 중앙그룹을 둘러싼 경영 위기 여파 때문에 제기된 것으로 보인다. 지난 12일 중앙그룹 계열사인 JTBC는 총 206억 원 규모 유동화 차입금을 상환하지 못하며 디폴트(채무불이행)를 선언했다. 이에 JTBC는 "책임 있는 자세로 이번 상황을 최대한 빠르게 해결하기 위해 대·내외적으로 강구할 수 있는 수단을 모두 동원하여 최선을 다해 노력하겠다"며 "보도와 대형 스포츠 중계 등 방송 콘텐츠 제작과 방영은 모두 정상적으로 운영된다"는 입장을 밝혔다.

이후 JTBC를 비롯해 지주사 중앙홀딩스와 계열사 콘텐트리중앙, 메가박스중앙, 중앙피앤아이가 기업회생절차에 돌입했다. 중앙그룹의 모태인 중앙일보는 지난 19일 워크아웃(기업구조개선작업)을 공식 신청했다.

지난 22일에는 JTBC 새 드라마 '연애의 재발견'이 캐스팅 발표 열흘 여 만에 촬영 초기 단계에서 갑작스럽게 재정비에 들어간다고 밝혀 더욱 이목이 집중됐다. '연애의 재발견' 측 관계자는 이날 뉴스1에 "대본의 완성도를 높이기 위해 한 달간 재정비 기간을 갖는다"며 "장마 시즌인 만큼 재정비 후 촬영을 재개할 것"이라고 설명했다.

또한 23일 '한문철의 블랙박스 리뷰'와 '사기꾼들'이 '2026 FIFA 북중미 월드컵' 편성에 따라 휴방된다. JTBC 두 프로그램의 방영일인 오는 24일 오후 8시 50분 '2026 FIFA 북중미 월드컵' 조별리그 경기를, 오는 25일 오후 7시 50분 대한민국-남아프리카공화국전을 각각 재방송한다.

<뉴스1>

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