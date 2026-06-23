참다 참다 터져버린 안정환 “되지도 않은 것들이 ‘어그로’… 꼴 보기 싫어” [월드컵]

국가대표 축구선수 출신 방송인 안정환이 홍명보 한국 축구대표팀 감독을 둘러싼 ‘손흥민 조기 교체 논란’과 관련한 비판 여론에 대해 폭탄발언을 쏟아냈다. 그는 일부 온라인 반응과 해설을 겨냥해 “되지도 않은 것들이 어그로를 끈다”면서 날카롭게 대립각을 세웠다.

안정환은 22일 공개된 틱톡 예능 프로그램 ‘티키티키 타카타카 토크토크쇼’ 영상에서 국가대표 시절 동료였던 김남일과 함께 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 한국의 멕시코전 경기를 분석했다. 해당 영상은 ‘할 말은 한다, 안카콜라’라는 제목으로 게시됐다.

안정환 전 한국 축구 국가대표 선수. 뉴시스

앞서 지난 19일 한국은 멕시코 과달라하라 스타디움에서 열린 조별리그 2차전에서 0-1로 패했다. 이 경기에서 가장 큰 논란은 주장 손흥민의 교체 시점이었다. 홍명보 감독은 후반 12분 손흥민을 오현규와 교체하는 강수를 뒀고, 이른 시간 교체 결정이 경기 흐름에 적절했는지를 두고 논쟁이 이어졌다.

손흥민은 선발 출전해 공격을 이끌었지만, 한국이 0-1로 끌려가던 상황에서 교체되면서 “득점력을 갖춘 핵심 자원을 너무 빨리 뺀 것 아니냐”는 비판이 나왔다. 반면 체코전에서도 같은 교체 패턴이 효과를 본 사례가 있었던 만큼, 전술적 선택이라는 해석도 동시에 제기됐다.

이를 둘러싼 논란이 거세지자 안정환은 “무턱대고 그렇게 얘기하면 안 된다. 제일 하지 말아야 하는 것”이라며 “일반 팬들이야 그렇게 말할 수 있지만, 되지도 않은 것들이 이상하게 떠든다”고 말했다. 이어 “‘어그로’를 끌려고 자극적으로 말하는 건 보기 안 좋다”며 “그런 말들은 선수들에게도 상처가 된다”고 덧붙였다.

다만 그는 특정 인물이나 지도자를 옹호하는 입장은 아니라는 점도 분명히 했다. 안정환은 “나는 대표팀 편이지 홍명보 감독 편이 아니다”라면서 균형 잡힌 비판과 분석의 필요성을 강조하기도 했다.

홍 감독은 손흥민 교체 배경에 대해 “득점이 반드시 필요한 상황이었고, 더 신선한 에너지를 가진 선수가 필요하다고 판단했다”고 설명했다. 이어 “동점 상황을 만들기 위해 이른 시간 변화를 가져간 것”이라고 전했다.

한국은 체코전에서 2-1 승리를 거두며 승점 3점을 확보했지만, 멕시코전 패배로 1승 1패를 기록 중이다. 25일 오전 10시 남아프리카공화국과 조별리그 최종전을 치르며, 결과에 따라 16강 진출 여부가 결정된다.

현재 한국은 남아공보다 전력상 우위에 있다는 평가를 받고 있다. 비기기만 해도 조 2위 가능성이 열리고, 패하더라도 조 3위로 32강 진출을 노려볼 수 있는 상황이다. 홍 감독은 “마지막 경기인 만큼 반드시 승리가 필요하다”며 총력전을 예고했다.

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